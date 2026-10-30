Ayuntamiento y Delegación trabajan en un dispositivo para evitar incidentes en las próximas horas

Imagen de archivo de la Gran Vía en su confluencia con Alcalá tomada desde lo alto del Círculo de Bellas Artes

Imagen de archivo de la Gran Vía en su confluencia con Alcalá tomada desde lo alto del Círculo de Bellas Artes - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento de Madrid y Delegación de Gobierno trabajan en un dispositivo para evitar incidentes en las próximas horas, ha trasladado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

"Estamos trabajando con la Delegación del Gobierno y estamos trabajando bien con Delegación para hacer un dispositivo de seguridad con el que evitar que se puedan producir incidentes y, si se producen, para poder reprimirlos lo antes posible", ha destacado.

El Ayuntamiento de Madrid blinda la ciudad ante la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos con 1.700 agentes durante las jornadas festivas, además de estar prevenidos los policías municipales del servicio ordinario por si se precisara aumentar algún servicio, y todo ello en coordinación con la Policía Nacional de cara a los llamamientos a posibles actos vandálicos que se pudieran producir el viernes y el sábado.

"Hay algunas noticias que dicen que pueden haberse cancelado esos llamamientos, pero evidentemente no podemos tener la certeza de que eso así ocurra", trasladaba ayer la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.