El Ayuntamiento desmanteló el año pasado hasta 406 asentamientos ilegales, sobre todo en Arganzuela, Moncloa y Retiro

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento desmanteló el año pasado hasta 406 asentamientos ilegales, sobre todo en Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Retiro, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El pasado año, según los datos aportados por la vicealcaldesa, se activó el protocolo de personas sin hogar en un total de 915 ocasiones. Estos protocolos se activan a través de las juntas municipales de los distritos y participan tanto Samur Social, como Limpieza-Selur, Policía Municipal y Disciplina Urbanística.

En el asentamiento de Ventas "ya se está actuando ahí". "Se actuó ayer y se va a seguir actuando durante los próximos días como siempre, priorizando los aspectos sociales y con esa oferta que se hace siempre de plazas a las personas que están ahí ubicadas", ha indicado la vicealcaldesa.