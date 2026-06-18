El Ayuntamiento destaca que los conciertos de Bad Bunny en Madrid se han saldado "sin un solo incidente reseñable"

El cantante Bad Bunny actúa durante su último concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado este jueves que los 10 conciertos de Bad Bunny en el estadio del Riyadh Air Metropolitano se ha desarrollado "sin un solo incidente reseñable", pese a reunir a más de 700.000 personas en sus espectáculos.

"Pocas ciudades en el mundo son capaces de acoger diez conciertos de Bad Bunny con una presencia de más de 700.000 personas y que no se haya producido un solo incidente. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa ha indicado que no tiene constancia de incidencias o situaciones "complicadas" ni "conflictivas" más allá de las quejas expresadas por la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas, que ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para por el impacto de los grandes eventos en este estadio.

Ángel Gabilondo había admitido a trámite la solicitud, aunque ha precisado que no procede continuar con la investigación iniciada porque los hechos denunciados están siendo examinados por la Fiscalía Provincial de Madrid.

Por otro lado, Sanz ha destacado que, desde el punto de vista de la seguridad, el dispositivo ha funcionado de forma "absolutamente ejemplar". A su juicio, el entorno del Metropolitano cuenta con buenas comunicaciones y con operativos "muy trabajados" y "muy rodados", tanto para eventos deportivos como para conciertos.

"La mejor noticia es que después de diez conciertos, de más de 700.000 personas que fueron a disfrutarlos, no haya habido ningún incidente reseñable", ha concluido.