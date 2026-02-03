El Ayuntamiento destaca "un esfuerzo" para aumentar transporte en El Cañaveral y se pone a disposición de los vecinos

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz y el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro Gonzalez, durante su visita a una promoción de viviendas en El Cañaveral. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado "un esfuerzo muy importante" en los últimos tiempos para incrementar las líneas y frecuencias del transporte de El Cañaveral y ha asegurado que estarán atentos a "las necesidades específicas de los vecinos".

Así lo ha manifestado durante una visita a las obras de Cañaveral 7, una de las 13 nuevas promociones de viviendas de alquiler asequible que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) Madrid está construyendo en el nuevo desarrollo urbanístico de El Cañaveral, donde ha añadido que trasladarán las necesidades de los vecinos a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con el fin de "seguir dando respuesta" a los vecinos.

Estas declaraciones se han producido después de la última manifestación de la Asociacion de Vecinos de El Cañaveral (Aveca) este sábado dentro de su campaña '6 meses 6 motivos' en la que exigieron que se otorgue al barrio "dotaciones esenciales como Metro, aumento de líneas de autobuses o mejores accesos por carretera".

Por otro lado, la vicealcaldesa ha recordado las obras del intercambiador de Conde de Casal y ha asegurado que cuando se finalicen contarán con la posibilidad de incrementar "nuevas líneas de autobuses" que lleguen a zonas como El Cañaveral.