El Ayuntamiento dicta orden de cese de actividad contra el hostel del Parque de las Avenidas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha "dado la cara" ante los vecinos del entorno del hostal en Parque Avenidas, del que tienen "sospechas" de que pudiera albergar a personas migrantes

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha dictado este lunes orden de cese de actividad contra el hostel del Parque de las Avenidas, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde las obras de la A-5.

La Policía Municipal giró visita de inspección el pasado viernes al hotel del número 9 de la calle Baviera y levantó acta por la actividad que allí se estaba prestando, para la que no tenía del título habilitante necesario. "Hoy hemos dictado el cese de esta actividad", ha trasladado Carabante.

La actividad podrá reanudarse una vez que se obtenga la licencia, un trámite que ahora mismo se encuentra en el pleno proceso administrativo. El Ayuntamiento dio trámite de audiencia a los vecinos que han alegado observaciones en relación a esa licencia "y se procederá a llevar a cabo la inspección de que se cumple con el proyecto ejecutado, el que corresponde".

Si es así, el Consistorio tendrá que dar la licencia para "desarrollar la actividad de hostel y no la actividad dotacional de acogida de inmigrantes". En ese caso se daría traslado a la Comunidad de Madrid, "que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones de hostel en cada uno de los lugares".