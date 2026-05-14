Ayuntamiento entrega Medalla a Casa México porque "no hay ningún problema" con el país, "en todo caso con su Gobierno"

Lla presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Ciudad de México, donde ha participado en la “Celebración por la EvangelizaciónY el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcalesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que mañana se entregará la Medalla de Honor de la ciudad a Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México en España, porque "no hay ningún problema con México, en todo caso hay un problema con un gobierno que se ha dedicado sistemáticamente a acosar y a tratar de boicotear el viaje de una presidenta de una Comunidad Autónoma, representante del Estado español por cierto".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha remarcado que "por supuesto que con México no sólo no hay ningún problema sino que es un país hermano con el que se tienen lazos culturales y emocionales".

A lo que ha unido los "miles de mexicanos que están en Madrid perfectamente integrados y cada vez son más los que vienen". "Es bonito también que una de las medallas que damos como ciudad sea precisamente a la Casa de México visualizando ese Madrid que estamos construyendo entre todos, entre los que vivimos aquí hace mucho tiempo y los que están viviendo", ha apostillado.

En referencia a la situación con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz cree que lo ocurrido "es absolutamente intolerable", con "un Gobierno de España que no ha defendido a una representante del Estado Español allí". "Pero nada de eso tiene que ver con nuestros lazos, con nuestro cariño y nuestro afecto por México y por los mexicanos, los que están allí y los que están aquí", ha zanjado.