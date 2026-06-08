El Ayuntamiento estudia lanzar un piloto en Cuatro Caminos para instalar lockers multioperador en vía pública

Archivo - Taquillas inteligentes instaladas en el metro de Legazpi, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, estudia desarrollar una prueba piloto para instalar taquillas para la recogida de paquetes de distintas empresas de mensajería, conocidas popularmente como lockers, en varias calles del barrio de Cuatro Caminos para optimizar la última milla logística.

El piloto, con una duración estimada de doce meses, plantea su instalación en aparcabicicletas de baja utilización y, en algunos casos, en bandas de estacionamiento asociadas a puntos de carga y descarga.

Según la memoria justificativa del proyecto, a la que ha tenido acceso Europa Press, estas taquillas multioperador, que tendrán una serie de características comunes (altura, anchura, etc.), se desplegarían en 19 puntos de calles como Castellana, Ourense, General Perón o Ávila, entre otras.

Para Más Madrid, esta iniciativa del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida supone un "ataque directo" al comercio de proximidad y una "nueva cesión" del espacio público a grandes operadores privados de logística.

En declaraciones remitidas a los medios, la concejala Sara Ladra ha advertido de que la instalación de estas taquillas en la calle es sinónimo de competir directamente con los pequeños comercios de barrio que, según ha recordado, "llevan años" como puntos de recogida y entrega de paquetes para los vecinos.

"Las tiendas de nuestros barrios llevan años recogiendo paquetes, siendo puntos de entrega y generando confianza con los vecinos. Lo que necesita el comercio de barrio es apoyo de su Ayuntamiento, no más competencia", ha defendido Ladra.

Asimismo, la edil ha criticado que el proyecto contemple la ubicación de algunas de estas taquillas en espacios actualmente destinados a "aparcabicicletas de baja utilización", a su juicio, "un truco más" del Gobierno municipal para "quitar espacio" a la bicicleta "para dárselo" a grandes empresas de reparto de última milla.

"La respuesta a la mensajería de Última Milla ya existe, se llama el comercio de barrio. Esa charcutería, ferretería, librería que conoce todo el mundo por su nombre, que genera empleo local y mantiene vivo el tejido social del barrio. Eso es lo que hay que apoyar, no destruir", ha insistido.

Así, Ladra ha señalado que el comercio local es "parte de la solución" y ha asegurado que Más Madrid seguirá defendiendo este modelo frente a cualquier proyecto "que intente ningunearlo".

"Si de verdad queremos mejorar la última milla, la respuesta no son taquillas en la calle, es fortalecer la red de comercios de proximidad, facilitarles la vida y no quitarles clientes. Estamos totalmente en contra de este proyecto piloto y exigimos su retirada", ha zanjado.