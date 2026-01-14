El Ayuntamiento estudia prohibir el uso de bengalas en locales de ocio para prevenir incidentes como el de Fanático

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante una visita a la XIII edición del salón Juvenalia, en la Feria de Madrid, IFEMA, a 2 de enero de 2024, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se llevan a cabo en locales de ocio en la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el objetivo de evitar incidentes como el registrado en el restaurante Fanático.

En concreto, la madrugada del pasado sábado se registró un "conato" de incendio en este local del Paseo de la Castellana tras un espectáculo con bengalas en su interior, según la cadena propietaria, GLH Singular Restaurants. Debido a ello, hubo que evacuar a los clientes, que denuncian una gestión "irresponsable" y un trato "agresivo" por parte del personal tras el desalojo, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

El "conato" de incendio fue detectado y controlado "en un intervalo aproximado de ocho segundos mediante el uso de extintores, sin que llegara a propagarse, por lo que el foco siempre estuvo controlado y nunca se produjo una situación de alarma", según la cadena de restauración.

"La actuación del equipo fue inmediata y conforme a los protocolos de seguridad establecidos", ha defendido GLH Singular Restaurants, que ha subrayado que, de manera preventiva, se procedió a la evacuación del local, "que se desarrolló de forma ordenada y sin incidencias, con las vías de evacuación plenamente operativas en todo momento".

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid, no se trasladó aviso a los servicios de emergencias de la capital ni se requirió la presencia ni de Bomberos del Ayuntamiento o del Samur-Protección Civil. De esta forma, el incidente quedó solventado por los responsables del propio local.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que el Ayuntamiento ha solicitado "toda la información" sobre lo ocurrido. Asimismo, ha adelantado que el equipo de José Luis Martínez-Almeida trabaja en la Ordenanza de Prevención de Incendios, cuyo borrador está "bastante" avanzado, con el fin de regular el uso de materiales pirotécnicos en locales.

Según ha indicado, esta limitación debe ser estudiada para que no afecte a otro tipo de eventos. "No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios. El camino parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de espectáculos puede tener sentido. Quizá no en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada", ha señalado Sanz en un acto en la capital.

La delegada también ha hecho un llamamiento a los dueños de los establecimientos para que cumplan con la normativa, una vez aprobada, sobre los materiales ignífugos. Así, les ha recomendado que tengan "especial cuidado" con estas situaciones.

"Que sean especialmente cautelosos y precavidos con la utilización de cualquier cuestión que pueda provocar un riesgo para sus clientes y para cualquier ciudadano", ha concluido la vicealdesa.

PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO PIROTÉCNICO

En un comunicado, la cadena propietaria del local ha anunciado que, tras este incidente, prohibirá de forma definitiva el uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico en todos sus locales, "reforzando así su compromiso con la seguridad de clientes y empleados".

En cualquier caso, ha recalcado que se trata de un incidente "de carácter puntual y excepcional", sin que se produjeran daños personales ni afectación estructural en el establecimiento, tras años de actividad sin sucesos similares. "Durante 2025, la compañía llevó a cabo más de 1.500 shows y recibió a más de 2 millones de clientes, desarrollando su actividad en cumplimiento de los protocolos de seguridad y prevención establecidos", ha remarcado la compañía.

"El establecimiento cuenta con todos los certificados de protección ignífuga exigidos por la normativa vigente, así como con una ignifugación integral del local realizada conforme a los estándares técnicos aplicables, lo que contribuyó a evitar cualquier afectación adicional", han indicado desde la cadena.

La compañía está analizando internamente lo ocurrido con el objetivo de "seguir reforzando sus protocolos" y ha reiterado "su total disposición a colaborar con las autoridades competentes". Además, ha lamentado las molestias ocasionadas y ha trasladado su compromiso "con la seguridad, la responsabilidad y la mejora continua" en sus 19 restaurantes y 5 coctelerías.