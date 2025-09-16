Ayuntamiento estudia reubicar zona azul SER en Castellana y modificaciones de trayecto de A-5 en puntos conflictivos

Archivo - Operarios trabajando en las obras de la autovía A5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Carabante indica que el uso de la EMT ha aumentado un 10% en comparación con el año 2019

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia reubicar la zona azul del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la Castellana, afectado por obras, y valora acometer modificaciones de trayecto en la A-5 en determinados puntos conflictivos.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al término de la jornada 'Retos y oportunidades del urbanismo en las grandes ciudades' después de ser preguntado por las quejas ciudadanas en Castellana ante la dificultad de aparcar y en la A-5 por algunas curvas cerradas y giros que complican la conducción.

"Hemos dicho desde el principio que estamos monitorizando todas las cuestiones en el ámbito de la movilidad y de la seguridad y, por tanto, estamos trabajando con los servicios técnicos para ver si es necesario modificar esos planes de movilidad. En el caso del Paseo de la Castellana estamos viendo posibles reubicaciones de ese estacionamiento y en la A-5 estamos valorando algunas modificaciones de trayecto", ha desvelado el delegado.

Carabante no ha obviado que las obras "siempre suponen puntos conflictivos de tránsito" pero ha unido que "esos planes de movilidad han funcionado adecuadamente" tanto en la A-5, como en Castellana como en Ventas, donde se están acometiendo trabajos de gran envergadura.

UN 10% MÁS DE USO DE LA EMT CON RESPECTO A 2019

El titular de Movilidad ha resaltado que "la buena noticia es que el transporte público sigue creciendo", concretamente está "en un 10% más de uso de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) que el año 2019", cuando José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía.

A eso se une que el tráfico en la M-30 se ha reducido un 2%. Esos dos datos combinados le han llevado a resaltar que la ciudadanía está atendiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid porque "cuando se tiene que desplazar por Madrid, y especialmente en esos puntos más conflictivos de tráfico, la mejor manera de hacerlo es usando el transporte público".