El PSOE denuncia la "inmovilidad" en la capital por "obras que se planifican sin pensar en los vecinos"

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

Vuelven a reclamar que se elimine el 'scalextric' de Vallecas

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado este martes la "inmovilidad" por "obras que se planifican sin pensar en los vecinos y vecinos" de la capital, causando un "caos permanente y atascos interminables".

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, Maroto ha vuelto a pedir ante los medios desde Puente de Vallecas el "desmantelamiento del scalextric" de Puente de Vallecas y ha reprochado que al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "no le importa Gaza, pero lamentablemente tampoco los madrileños y madrileñas".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz se ha referido a "demandas vecinales" para justificar la eliminación del tramo elevado de la M-30 a su paso por la Avenida de la Paz. "Una obra que permitiría, no solo el reequilibrio territorial, sino también invertir en un distrito que está totalmente abandonado", ha censurado.

Preguntada por a qué atribuye que otros proyectos sí se lleven a cabo en la ciudad, Maroto ha respondido que se trata de la "marca Almeida", que se caracteriza "por el caos, el abandono y primar los intereses electorales a los vecinos y vecinas".

En concreto, la portavoz socialista ha apreciado que "los distritos donde el PP quiere movilizar voto son los grandes beneficiarios" de las principales actuaciones de este segundo mandato del alcalde. En este sentido, se ha referido a zonas como Puente de Vallecas, que están "abandonados a su suerte con unas necesidades de reequilibrio territorial importantes" y donde la eliminación del 'scalexric' traería "dignidad".

PROBLEMAS EN EL METRO

Al hilo, la edil ha recordado que el curso ha comenzado en Madrid con "muchos problemas en las líneas de Metro" con Ciudad Universitaria convertida "en un imposible" para estudiantes que no pueden "llegar a tiempo a su día a día".

Además, ha denunciado "problemas permanentes en la línea de Metro" con vecinos "atrapados en la L10, que lleva retrasos de más de 30 minutos y escaleras que no están funcionando" a primera hora de este martes.

Maroto ha parafraseado al ministro de de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para señalar que la Comunidad de Madrid mantiene una "ley del silencio" que "pone el foco en el presidente del Gobierno" y no en otros asuntos como que "los autobuses de la EMT no dan abasto".

"Lo están pagando vecinos de otros distritos a los que les están quitando autobuses de otras líneas ordinarias", ha censurado la portavoz socialista, que ha insistido en que el "transporte público debería ser eficiente", pero da "problemas diarios" que suponen "un perjuicio" para los habitantes de la capital.