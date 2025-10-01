Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La vicealcaldesa critica el "feminismo de salón": "No vamos a admitir una sola lección"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que, tras aprobarse en Pleno, el Ayuntamiento "informará sobre los efectos del aborto" en los centros dependientes del Consistorio "respetando el marco legal", para pasar a criticar a las "feministas de salón".

El Pleno de Cibeles debatió este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba la concejala de Vox Carla Toscano.

Después de conocer que tanto PSOE como Más Madrid estudian medidas legales si esta proposición finalmente se pusiera en marcha, Sanz ha ironizado desde Ifema Madrid al decir que pensaba que iban a "estudiar medidas jurídicas contra el Ministerio de Igualdad que ha permitido que muchas mujeres estén en riesgo con esas pulseras (antimaltrato) que están fallando lamentablemente".

La vicealcaldesa ha replicado a la izquierda que no van a admitir "ni una sola elección de feminismo de salón de los que ahora pretenden decirle al PP cuál debe ser la defensa de las mujeres cuando, como dijo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no ha habido jamás una situación de tanto riesgo para las mujeres precisamente por medidas tomadas por el Gobierno de España como en estos momentos".

Sanz se ha referido también a la 'Ley del Sólo Sí es Sí', "que ha soltado a cientos de violadores a la calle antes de lo que deberían". "Lecciones ninguna de esos feministas de salón, feministas que eran socialistas pero luego ya nos hemos enterado de a qué se dedicaban, como José Luis Ábalos o el Tito Berni. No vamos a admitir una sola lección respecto a feminismo por parte del PSOE", ha remarcado.

INFORMACIÓN SOBRE EL "FRACASO SOCIAL" DEL ABORTO

Lo aprobado en Pleno supone "dar información respecto a los efectos que tiene algo que no es baladí como el aborto, que es un fracaso social" y, "por supuesto, respetando el marco legal del ordenamiento jurídico".

"No están para pedir explicaciones, están para darlas, y muchas, a todas esas mujeres que han puesto en riesgo", ha insistido la vicealcaldesa, que ha advertido que no entrarán "en más polémicas, que es lo que le interesa lamentablemente al PSOE para no dar explicaciones de por qué está poniendo a las mujeres del país en riesgo con esas pulseras antimaltrato".