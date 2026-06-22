El Ayuntamiento finalmente no instalará 'lockers' en Cuatro Caminos para compras online

Archivo - Taquillas inteligentes instaladas en el metro de Legazpi, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid está implantando en la Línea 3 de Metro las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, que permitirán recoger - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid finalmente no instalará 'lockers' en Cuatro Caminos para compras online, ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en la comisión del ramo, un proyecto piloto adelantado este mismo mes para este barrio del distrito de Tetuán con el que se pretendía dar cabida a un tipo de comercio de "protagonismo creciente".

"Yo creo que es una buena iniciativa pero, como consecuencia de las reuniones que se han mantenido con el distrito, no lo vamos a implantar en el distrito de Tetuán porque esto, simple y llanamente, se trataba de un estudio técnico", ha expuesto Carabante.

La confirmación ha llegado en una sesión en la que el concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha cuestionado la instalación de estas taquillas inteligentes en la vía pública porque "es regalarle el espacio público a empresas privadas", con su correspondiente "impacto en la accesibilidad y la movilidad peatonal" además.

"Aunque su instalación podría reducir entregas, también generará una mayor actividad de reparto concentrada en esas zonas donde se instalen paradas de vehículos de logística en zonas no habilitadas y provocar problemas de tráfico y carga y descarga ilegal. Su instalación producirá una desigualdad económica frente al comercio local, que muchos de ellos ya están actuando como centros de recogida, cuando ahora se va a favorecer a las grandes plataformas logísticas", ha advertido Ansaldo, que también ha mostrado su temor a "una implantación desordenada y probablemente arbitraria".

En Vox incluso vaticinaban "problemas de seguridad, vandalismo, robos y grafitis". "¿Quien asegura que el paquete depositado no es peligroso o ilegal? En Reino Unido ya han pasado de un sistema muy flexible a otro súper regularizado y estricto. Aprendamos de esos errores", ha instado.

Ignacio Ansaldo ha propuesto "fomentar que el pequeño comercio, que siga siendo y crezca como punto de entrega y recogida, y que como en Madrid hay libertad de horario en el comercio, que los supermercados, hipermercados y centros comerciales instalen esas taquillas en sus entradas y galerías".

TAQUILLAS 'AGNÓSTICAS'

Para Carabante, el discurso de Ansaldo ha sido "más propio de la izquierda más podemita de esta ciudad", para asegurarle que "no se trataría de un regalo dirigido a las empresas privadas". La dificultad la han encontrado en "la homogeneización de este tipo de taquillas, que ha pasado también en otras ciudades".

"Teníamos la intención de desarrollar un piloto con todo el sector, con la patronal de las empresas de logística para crear un locker, una taquilla agnóstica, es decir, aquellas que sirven para todos y cada uno de los operadores, que es la dificultad en la implantación", ha explicado el delegado.

En este punto, Carabante ha rechazado que "implantar 'lockers' y, por tanto, fomentar que la gente pueda acceder al mercado electrónico sea desatender al mercado local". En todo caso, estas taquillas "no iban exclusivamente a las grandes plataformas de Amazon y demás, sino también a aquellos comercios que se están adaptando a un nuevo canal de distribución, que es el comercio electrónico".

En Madrid, ha cifrado, se producen 45.000 operaciones de carga y descarga y en veintena de 'lockers' en aparcamientos ya se produce el envío de 470.000 paquetes. "Es una buena medida porque nos acercamos a los consumidores y damos un mejor servicio a todos los madrileños evitando muchos desplazamientos innecesarios, como pueden ser la logística inversa, es decir, la devolución por entregas fallidas en los domicilios", ha defendido el delegado.