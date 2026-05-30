El Ayuntamiento garantiza que habrá "recursos suficientes" de Policía Municipal durante la visita del Papa a Madrid

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha asegurado este sábado que "va a haber recursos suficientes" de Policía Municipal para garantizar la seguridad durante la visita del Papa León XIV a la capital entre el 6 y el 9 de junio.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la Central del Samur Social Darío Pérez Madera, el delegado ha querido "tranquilizar a la ciudadanía" ante las últimas protestas de los sindicatos policiales, que han denunciado falta de efectivos en los distritos por el traslado de patrullas para cubrir eventos como este o los conciertos de Bad Bunny.

Para este último, el Gobierno municipal desplegará unos 75 agentes de cara a garantizar la seguridad en el entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano durante los diez conciertos que el artista puertorriqueño llevará a cabo en la ciudad, empezando por este mismo sábado.

En este sentido, los principales sindicatos de la Policía Municipal han reiterado su llamamiento a los agentes para que rechacen hacer horas extraordinarias durante la visita de León XIV a la capital como método de presión para "forzar" al Consistorio a "reconsiderar" su postura y facilitar un acuerdo "digno y satisfactorio".

Las organizaciones CPPM, CSIT Unión Profesional/PLA, UPM y SPL-UGT han celebrado esta semana la primera reunión de la mesa sectorial de seguridad con el Ayuntamiento para negociar un nuevo convenio, que se ha saldado sin acuerdo y con una propuesta del Gobierno municipal que "claramente" no reconoce la labor de la Policía Municipal como los sindicatos consideran.

Al respecto, Fernández ha instado a "dejar que discurra" el proceso de negociación y ha afirmado que habrá colaboración entre los agentes municipales y la Policía Nacional para que el dispositivo de seguridad se lleve a cabo "de la mejor manera posible".

PIDE ELIMINAR LA TASA DE REPOSICIÓN

El delegado ha reconocido la falta de agentes de la Policía municipal, por lo que ha subrayado la "necesidad" de eliminar la tasa de reposición. "Venimos de una época de abandono con el Gobierno municipal anterior y lo cierto es que a nosotros nos gustaría que esa tasa de reposición desapareciera y pudiera haber más policías en la ciudad de Madrid", ha señalado.

Además, ha reivindicado que el Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida es el que "más promociones de policías municipales ha hecho a lo largo de la historia" y ha reiterado que habrán "recursos suficientes" de cara a los próximos eventos multitudinarios en la capital, para lo que se trabajará conjuntamente con la Delegación del Gobierno en la región, según ha expresado.

Sin embargo, José Fernández ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que ha acusado de dedicarse a "ser delegado sanchista" y a "criticar" al alcalde y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de "preocuparse" por "la seguridad de los madrileños".

No obstante, ha insistido en que Madrid "tiene esa capacidad" de albergar eventos como la visita del Papa León XIV, los conciertos de Bad Bunny, la Feria del Libro o el Orgullo LGTB, pero ha hecho un llamamiento "a todo el mundo a que acuda a que sea responsable".