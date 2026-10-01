El Ayuntamiento de Getafe remite a Madrid datos sobre nuevas infracciones de ruido en los conciertos de Shakira

Cientos de personas durante el primer concierto de la residencia de Shakira en España, en el Estadio Shakira en el recinto Iberdrola Music, a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Shakira regresa a España tras ocho años con una histórica residenci - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha remitido al de Madrid una serie de datos que confirmarían nuevas infracciones en la normativa del ruido en los conciertos de la cantante colombiana Shakira en el espacio Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde pero a escasos metros de viviendas en el término municipal de Getafe.

Los servicios técnicos del Consistorio getafense ha recopilado datos que apuntarían a unos niveles de ruido superiores a los "saludables" para los vecinos. Estas mediciones evidenciarían incumplimientos desde leves hasta muy graves en la normativa, y han sido trasladados al Ayuntamiento de Madrid como administración responsable de las licencias en el Iberdrola Music.

"Se cronifica un problema que ya se dio este mismo año durante el festival Mad Cool y el Coca-Cola Music Experience", han denunciado desde el Gobierno municipal de Getafe, que insiste en que seguirán realizando nuevas campañas de control de ruidos de cara a los próximos conciertos de Shakira, que hará hasta 12 en el recinto.

A la contaminación acústica, que se sufre en los barrios de Getafe Norte, Los Molinos y El Bercial, se le suma también la "grave afección a la movilidad", principalmente en Getafe Norte, donde se generan "atascos kilométricos" y retenciones en la M-45, bloqueando a los vecinos el acceso a sus viviendas y puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Getafe también ha alertado sobre el "impacto peatonal" que sufre la ciudad pues, según datos de la Policía Local, hasta 15.000 asistentes abandonan el concierto a través de la ciudad, obligando a la instalación de pasos peatonales provisionales bajo la autovía y sin infraestructuras adecuadas de evacuación hacia Madrid.

El Ayuntamiento de Getafe ha reiterado su denuncia sobre la "red de responsabilidades compartidas" que, consideran, les "castiga". Estos son el Ayuntamiento de Madrid, como responsable de las licencias del Iberdrola Music; y la Comunidad de Madrid, por "financiar y promocionar" estos eventos eludiendo una mediación que "sí aplica en el entorno del Santiago Bernabéu".

"El Ayuntamiento de Getafe vuelve a hacer un llamamiento a los mandos operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no aprueben dispositivos que penalizan a Getafe, exigiendo accesos definitivos como pasarelas o pasos subterráneos", ha manifestado el Consistorio, que también apela a los promotores privados a asumir el coste en materia de seguridad, accesos y ruido.