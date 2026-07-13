Ayuntamiento insiste en un "problema de seguridad" en el parque Paraíso y acusa a Delegación de falta de "implicación"

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido una vez más en que la situación en torno al parque Paraíso de San Blas-Canillejas es un "problema de seguridad" en el que además considera que "no ha habido suficiente implicación" por parte de la Delegación del Gobierno.

En declaraciones a la prensa desde el citado distrito, Sanz ha recalcado que los vecinos "están preocupados por su integridad física y por su seguridad", abogando así por adoptar medidas encaminadas a que "esas situaciones de inseguridad se vean atajadas". "Hay un problema relativo al tráfico de drogas y hay un problema sobre todo fundamentado en esa inseguridad que perciben los vecinos", ha dicho.

En este punto, Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital está trabajando en materia de seguridad y "en muchos otros ámbitos" desde hace "muchísimo tiempo" con Madrid Salud y servicios sociales en los aspectos que son competencia municipal.

"Vamos a seguir trabajando, pero fundamentalmente lo que nos trasladan los vecinos es que hay un problema de inseguridad, y ahí es donde la Delegación del Gobierno tiene que poner desde luego todos los esfuerzos", ha remachado.

El parque Paraíso ha cobrado protagonismo en las últimas semanas tras detectarse varios episodios violentos y ante las quejas de los vecinos de la zona, que advierten de un foco de inseguridad e insalubridad. La Delegación del Gobierno ha impulsado un plan de actuación con mayor presencia policial pero para el que también pide actuaciones en el ámbito sociosanitario por parte del Ayuntamiento.