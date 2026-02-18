El Ayuntamiento inspecciona 69 locales de ocio nocturno y realiza 622 actuaciones en zonas de protección acústica

Archivo - Interior de la discoteca La Cartuja (Calle de la Cruz, 10), en Madrid (España), a 3 de julio de 2020. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha inspeccionado entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 a un total de 69 locales de ocio nocturno y ha realizado 622 actuaciones en locales situados en zonas de protección acústica especial.

Así lo recoge la memoria del primer Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) de Madrid para el periodo 2024-2025, en la que detalla que en los locales de ocio nocturno se tramitaron 69 inspecciones, en 49 se detectaron deficiencias y en 20 se ha procedido al archivo del expediente.

Del mismo modo, se llevaron a cabo 121 inspecciones en bares especiales, discotecas, cafés-espectáculo, salas de baile y discotecas. En 74 de ellas no se detectaron deficiencias urbanísticas, pero sí se observaron deficiencias en materia de seguridad contra incendios o en materia medioambiental.

Además, en 7 se detectaron deficiencias urbanísticas y de otras materias y en 4 se detectaron exclusivamente deficiencias urbanísticas que, al ser competencia de la Agencia de Actividades, han dado lugar a la incoación del correspondiente expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. Por otro lado, un total de 36 locales no presentaron deficiencias.

Igualmente, se han relizado 622 inspecciones en locales situados en zonas de protección acústica especial. En esta línea, se han realizado 218 inspecciones técnicas del título habilitante, con un 31% de locales que corrigieron finalmente las deficiencias que presentaban.

"Estamos velando por la seguridad, especialmente en el ocio nocturno y también por la comodidad, en este caso la tranquilidad de los vecinos en relación a las actividades que tienen contaminación sonora", ha señalado a los medios el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, antes de presidir el Consejo Rector de la Agencia de Actividades.