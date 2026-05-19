Ayuntamiento invita al delegado a participar en Junta de Seguridad de San Blas para tratar problemas en parque Paraíso

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que le insta a participar en la Junta de Seguridad del distrito, prevista para el 22 de junio, en la que abordar, entre otros asuntos, la situación en torno al parque Paraíso.

En dicha misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Maíllo destaca las medidas que ya ha adoptado el Ayuntamiento de la capital en esta conflictiva zona del distrito, al tiempo que echa en cara al delegado el aumento de algunos tipos de delitos desde su llegada al cargo en marzo del año 2023.

El parque Paraíso ha cobrado protagonismo en las últimas semanas --más aún después de un homicidio a comienzos de mes motivado por temas de drogas-- y ha motivado acusaciones cruzadas por la responsabilidad de la seguridad y salubridad en el entorno, así como una propuesta de la Delegación del Gobierno para un plan integral en la zona.

En este contexto, Maíllo alude en su escrito al "reciente interés" de Martín por la situación en el parque Paraíso. "Confío en poder contar con su presencia, a fin de que pueda comprobar cómo, a pesar de las mejoras realizadas (...) la seguridad sigue siendo la principal demanda de los vecinos".

La concejal de distrito ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ya remitió a la Delegación la información requerida sobre actuaciones de los servicios municipales en materia de atención a las personas sin hogar, el seguimiento de adicciones por parte de Madrid Salud, así como la labor del Departamento de Personas Sin Hogar.

Entre las medidas adoptadas, Maíllo ha destacado la nueva iluminación, programas escolares, dinamización de ejes comerciales y rehabilitación de entornos interbloques, así como programas específicos dirigidos a jóvenes e iniciativas de empleo. "Multitud de actuaciones desarrolladas por el conjunto de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento así como del propio Distrito", reza la carta.

La concejal de distrito ha defendido así la postura de que la solución a los problemas en el parque Paraíso pasa por reforzar la seguridad en el entorno, donde los "graves problemas" están "deteriorando la convivencia".

"INCREMENTO" DE LESIONES Y HERIDAS DE ARMA BLANCA

En el citado escrito, Maíllo ha aprovechado para arremeter contra Martín por el incremento de algunas categorías delictivas desde que asumió el cargo. En concreto, la concejal apunta a una subida del 18% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en Madrid, que han pasado de 1.838 casos en 2023 a 2.167 el año pasado.

Asimismo, ha señalado que, según datos a 5 de mayo, las atenciones de Samur-Protección Civil por heridas de arma blanca han aumentado en un 16%, con más de 130 intervenciones por lesiones y dos fallecidos, en comparación con el mismo periodo del año anterior. También ha aumentado en un 51% el tráfico de drogas.

"Estas son las cifras que preocupan a los vecinos de Madrid y, en particular, a los del entorno del parque Paraíso. Por ello, llevo meses solicitando una interlocución que permita abordar los asuntos que corresponden a su exclusiva competencia: la seguridad", ha recalcado Maíllo en la misiva.

La Delegación del Gobierno impulsó hace unas semanas una reunión a tres bandas con representantes de la propia institución, del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, junto a vecnios de San Blas-Canillejas para tratar de impulsar un plan integral para el entorno del parque.

Sin embargo, la cita contó con la ausencia de la Comunidad de Madrid y culminó con la propia Maíllo oponiéndose a una mesa a tres bandas, pues considera que la solución pasa por cuestiones de seguridad que dependen de la Delegación. Los vecinos, por su parte, reivindican una solución que tenga en cuenta la problemática social y sanitaria en el parque.