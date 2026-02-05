Ayuntamiento ironiza con las demoliciones en Campamento en marcha: "Ya era hora, ha hecho falta un poquito de acicate"

Archivo - Terrenos donde se van a construir viviendas en el barrio de Campamento - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha ironizado con las demoliciones que ya están en marcha en la operación Campamento, como señaló ayer la portavoz socialista, Reyes Maroto, contestando al PSOE que "ya era hora" y que "ha hecho falta un poco de acicate" en forma de críticas desde el Gobierno municipal "para que se pusieran a hacer algo en esas obras que llevan decenas de años retrasadas".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha animado a los socialistas a que sean "mucho más rápidos" a partir de ahora en la operación Campamento para que "se puedan empezar a construir las viviendas lo antes posible".

En todo caso cree que "no es para estar muy orgullosos del retraso que ha ido acumulando esta obra por parte del Gobierno de España". La vicelalcaldesa ha vuelto a ofrecer "toda la disposición para que lo antes posible esto pueda ver la luz, igual que otros desarrollos urbanísticos de la ciudad que se están ejecutando a gran velocidad". "Espero que el Gobierno de España se lo tome lo suficientemente en serio como para que se actúe de manera rápida y de manera urgente", ha deseado.

DEMOLICIÓN DE SIETE EDIFICIOS

Reyes Maroto aseguró ayer que ya se han demolido siete edificios de los 34 previstos en la operación Campamento e incluso pedía al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "deje de hacer el ridículo" y no genere dudas sobre el desarrollo de un proyecto que, según ha defendido, avanza "más rápido de lo previsto".

Maroto animaba al alcalde a visitar las obras y dejar de ser un "irresponsable" por poner en duda las demoliciones. Se refería la socialista a las últimas declaraciones del regidor, en las que afirmaba que en Campamento "se sigue sin trabajar" y que las demoliciones no se habían iniciado realmente.