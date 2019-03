El Ayuntamiento lanza la campaña 'Madrid feminista' con hitos de la conquista de derechos de las mujeres

Publicado 04/03/2019 13:02:44 CET

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Políticas de Género y Diversidad, ha iniciado desde este lunes una campaña con el lema 'Madrid feminista', con hitos en la historia de la conquista de los derechos de las mujeres en España, con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta campaña estará presente en mupis, marquesinas digitales, en las pantallas de Callao, en las redes sociales, con cartelería, chapas y un desplegable que recoge algunos de los hitos en la historia de la conquista de derechos de las mujeres en España.

Constará de seis piezas gráficas con el dibujo de una mano que irá acompañada frases como 'No será la suerte'; 'No servirá esperar'; 'No servirá pedir permiso'; 'No será el rock-roll'; 'No será a la fuerza', y 'No será la obediencia', sino que 'Será el feminismo'.

Para el Consistorio, la campaña quiere acompañar las movilizaciones de este 8 de marzo y celebrar que cada vez "son más las mujeres que se encuentran y se reconocen en el feminismo" y que "este año volverán a demostrar que son imparables en la lucha por la consecución de más derechos, en definitiva por una sociedad más igualitaria, justa y democrática".

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid se suma al Día Internacional de la Mujer con un acto institucional presidido por la alcaldesa, Manuela Carmena, y una programación de actividades ofertadas en espacios de igualdad, centros culturales, bibliotecas, centros de mayores y juveniles y otras infraestructuras municipales.

Carmena presidirá el acto institucional que se celebrará este jueves para apoyar la huelga convocada por el movimiento feminista. Será a las 16.30 horas, en la Caja de Música, en CentroCentro, en el número 1 de la plaza de Cibeles. En esta cita se entregará el XIV premio Clara Campoamor a la historiadora feminista Gloria Nielfa, y una mención del mismo galardón a la periodista y presentadora de televisión Sandra Sabatés.

Junto a Carmena, estarán la portavoz del equipo de Gobierno, Rita Maestre, quien leerá el compromiso municipal con la lucha feminista y el fomento de políticas en materia de igualdad. Una propuesta presentada por el equipo de Gobierno municipal de Ahora Madrid y los grupos municipales PSOE y Ciudadanos, que fue aprobada en el pleno del pasado 26 de marzo y a la que el PP votó en contra.

ACTIVIDADES

Los distritos de Madrid, desde los Foros Locales también han querido participar en la celebración del Día Internacional de la Mujer a través de un calendario de actividades, que se iniciaron en el mes de febrero y que continuarán durante marzo. Así, todos los espacios municipales y las juntas municipales de distrito se implican igualmente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con actividades específicas, que se pueden seguir en madrid.es.

Desde el Área de Cultura y Deportes esta semana se llevan a cabo diferentes acciones con motivo del 8 de marzo. Entre ellas, se estrena una campaña que, vinculada al bicentenario del Museo del Prado, pone en valor a las mujeres pintoras con las que cuenta esta pinacoteca. Las obras de artistas como Sofonisba Anguissola o Clara Peeters, entre otras, se verán en gran formato en diferentes pantallas de la ciudad.

Para adolescentes y público infantil, el 9 de marzo el Espacio Abierto Quinta de los Molinos celebra un concierto con el que se rinde homenaje a las voces de mujeres "más representativas y reivindicativas del rock desde los años 50 hasta hoy". La banda de rock y storytelling Top of the Class repasará la figura trascendente de mujeres que se abrieron paso en el mundo de la música.

También, el Teatro Español ha querido hacer un homenaje y una puesta en valor del papel de las mujeres en las artes escénicas estrenando esta semana dos montajes creados, dirigidos e interpretados por mujeres como son 'Mi niña, niña mía', de Amaranta Osoroio e Itziar Pascual, donde Natalia Menéndez dirige a Ángela Cremonte y Goizalde Núñez; y la coproducción con el Teatro Real de la ópera bufa compuesta por Raquel García Tomás con libreto de Helena Tornero y dirigida por Marta Pazos.