El Ayuntamiento lanza por primera vez subvenciones para series de ficción vinculadas a Madrid

Archivo - Rodaje en Madrid de una nueva temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC). Foto: Jorge Alvariño - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital lanza por primera vez subvenciones para el desarrollo de series de ficción vinculadas a Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Son subvenciones dentro del programa de apoyo al sector audiovisual, en el que el Consistorio ya ha invertido más de 15 millones de euros desde su lanzamiento.

Esta nueva convocatoria va a acoger tanto series de ficción como documentales, ya sean de imagen real o de animación, siempre que estén vinculadas a la ciudad y la pongan en valor. Está dirigida al desarrollo de producciones de series, miniseries que estén todavía en fases iniciales de esos proyectos, principalmente en la fase de elaboración de los guiones.