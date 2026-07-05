El Ayuntamiento licita el renting de 22 camiones ECO por 3,2 millones para agilizar distribución de bicicletas Bicimad

Archivo - Punto de bicimad, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), ha sacado a licitación el suministro mediante renting, sin opción a compra, de 22 camiones ECO con plataforma elevadora para el servicio de redistribución de bicicletas de Bicimad, con un presupuesto base de 3.278.827,99 euros, IVA incluido.

Según recoge la memoria justificativa del expediente, a la que ha tenido acceso Europa Press, la flota actual destinada a la redistribución de bicicletas y estaciones de Bicimad está compuesta por nueve camiones dedicados a la redistribución y seis furgones destinados a atender avisos de recogida de bicicletas por avería, vandalismo o deslocalización, todos ellos vinculados a un contrato de alquiler flexible que se remonta a 2017.

Una modalidad que, según avanzó 'elDiario.es', genera "ineficiencias" en la redistribución de bicicletas. El documento explica que la modalidad de renting flexible, aunque ofrece disponibilidad, no permite realizar transformaciones sobre los vehículos para ser equipados con plataformas ni soluciones específicas, lo que limita su adecuación a las necesidades operativas del servicio.

La documentación del expediente consultada por Europa Press señala que con el cambio de contrato a renting fijo --que tendrá una extensión de cinco años--, la EMT prevé disponer de vehículos adaptados desde el inicio, mejorar la operatividad y reducir los tiempos de carga y descarga.

Así, la empresa municipal pretende unificar un único tipo de vehículo equipado con plataforma elevadora, de modo que cualquier camión de la flota pueda realizar las tareas asociadas al servicio, mejorando la flexibilidad operativa y optimizando el uso de recursos.

ETIQUETA ECO Y UN MÍNIMO DE 15 BICICLETAS

El pliego técnico contempla un único pedido por la totalidad de la flota tras la firma del contrato y fija una entrega máxima de diez meses desde ese pedido. También establece una previsión máxima de utilización de 60.000 kilómetros anuales por vehículo.

Los vehículos deberán cumplir, como mínimo, la normativa Euro VI o su actualización vigente en el momento de la entrega, y contar con distintivo ambiental ECO o Cero emisiones. El pliego técnico prevé vehículos diésel hibridados, con una potencia no inferior a 96 CV y caja de cambios automática.

En cuanto al carrozado, los camiones deberán incorporar caja descubierta con laterales fijos, barandilla, suelo resistente a la intemperie y luces de trabajo. La plataforma elevadora deberá funcionar sin esfuerzo por parte del operador, contar con una capacidad mínima de elevación de 300 kilos y disponer de guías para las bicicletas.

El pliego recoge también que la solución de transporte deberá permitir subir por lo menos cuatro bicicletas a la vez y trasladar un mínimo de 15 bicicletas de manera simultánea en la caja, aunque el concurso premia que puedan almacenar más bicicletas.

El adjudicatario deberá asumir el mantenimiento integral de los vehículos suministrados y de los equipos incorporados, incluidas las revisiones periódicas y la sustitución de componentes sometidos a desgaste habitual, como neumáticos, pastillas de freno, baterías auxiliares o elementos de suspensión. El pliego exige asimismo un servicio de mantenimiento las 24 horas del día y los 365 días del año para asistencia en ruta.