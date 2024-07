El Ayuntamiento licitará el 2º tramo del carril bici de Castellana, a pesar de "una expectativa de demanda no cumplida"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid licitará el segundo tramo del carril bici del Paseo de la Castellana, hasta la glorieta de Emilio Castelar y ya en redacción, a pesar de que el ejecutado, hasta Raimundo Fernández Villaverde, ha registrado "una expectativa de demanda que no se ha cumplido", aunque "está creciendo de manera sustancial" .

El edil de Vox Fernando Martínez Vidal ha recordado en la comisión del ramo que terminar "en su totalidad" el carril bici del eje Prado-Recoletos-Castellana forma parte del acuerdo de Pleno de 2019, de los Acuerdos de la Villa de 2020 y del programa electoral del PP.

Fue Vox quien elevó al Pleno de diciembre de 2019 una proposición "para que en el mandato 2019-2023 se construyera el carril bici del eje Prado-Recoletos-Castellana, iniciativa que fue aprobada por unanimidad a través de una transaccional con el PSOE". Además en 2019 Vox firmó un acuerdo de investidura con el PP "que incluía el compromiso de construir el carril bici de la Castellana".

"Pero del acuerdo de Pleno de diciembre de 2019, cuatro años y medio después, sólo se ha hecho el tramo de plaza de Castilla", ha advertido Martínez Vidal, quien ha elevado a la comisión unas declaraciones del delegado Carabante, en las que "sembró las dudas sobre la continuidad de las obras" porque dijo que "está costando que tenga demanda y comience a crecer".

"Por supuesto que Madrid no es Ámsterdam y no podemos pretender que todos los madrileños vayan en bici. Ni tampoco podemos acabar con el vehículo privado sino que los madrileños tienen que decidir libremente cómo quieren moverse. El PP ganó las elecciones municipales pero no le ha ganado a la izquierda la batalla aunque está en sus manos hacerlo. Las banderas de la cultura, el ecologismo y la bicicleta no son de la izquierda", ha declarado Fernando Martínez Vidal.

El edil de Vox ha instado a Carabante a construir más carril bici, de la mano del fortalecimiento y expansión del sistema de alquiler público de bicicletas. "Bicimad está en los 21 distritos con 600 estaciones y 7.500 bicicletas, pero si no construimos paralelamente la infraestructura ciclista necesaria...", ha manifestado.ç

"CUMPLIREMOS LOS COMPROMISOS"

Borja Carabante ha agradecido el impulso al carril bici de la Castellana dado por el concejal de Vox y ha destacado que trabajan en el Gobierno "para romper ese círculo vicioso según en cual no hay movilidad ciclista porque no hay carril bici y no hay carril bici porque no hay usuarios de bicicleta".

"Sí le digo que cumpliremos los compromisos que tenemos en relación a la ejecución del carril bici del Paseo de la Castellana", ha aseverado. Ya se ejecutó el primer tramo, hasta Raimundo Fernández Villaverde, "con una expectativa de demanda que no se ha cumplido" pero que "está creciendo de manera sustancial".

Así, de enero a julio se incrementaron un 27% los usos en ese primer tramo del carril bici, "aunque no llega a los 4.000 que estaban previstos llegar, ni a la reducción del 10% del tráfico que también estaba previsto".

En todo caso, el siguiente tramo de este carril, que llegará hasta la glorieta de Emilio Castelar, "está en redacción y una vez que se finalice la redacción y se apruebe el proyecto, se licitará la ejecución de ese segundo tramo".

Se hará "para ir continuando de una manera progresiva en ese carril bici que pretende convertirse en la columna vertebral de la movilidad ciclista, donde puedan confluir todos y cada uno de los carriles bici que se van ejecutando a lo largo de la ciudad de Madrid".