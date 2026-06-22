El Ayuntamiento de Madrid abre la puerta a que las parroquias se sumen a su programa de "antenas" para detectar soledad

Archivo - Celebración de la eucaristía de Domingo de Pascua de Resurrección, en la Catedral de la Almudena, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto la puerta a trasladar a la Archidiócesis de Madrid la posibilidad para que las parroquias e iglesias de los barrios de la capital se incorporen a la red municipal de 'Antenas para detectar la soledad' para la detección de situaciones de soledad no deseada, vulnerabilidad, vulnerabilidad y pobreza.

Así lo ha manifestado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante la Comisión del ramo, tras escuchar la iniciativa planteada por el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith.

La red municipal de antenas contra la soledad no deseada se enmarca en la Estrategia municipal contra la soledad no deseada en las personas mayores, aprobada en 2024, que incluye convenios antena con entidades, colegios profesionales y empresas que, por su cercanía y contacto regular con las personas mayores y sus cuidadores, ejercen como agentes vitales para la detección de casos de soledad no deseada.

"La Iglesia Católica realiza desde sus orígenes una política de labor social muy importante, reconocida en todos los países del mundo y especialmente en España", ha expuesto Ortega durante su intervención.

De este modo, el portavoz de Vox ha defendido la necesidad de buscar un acuerdo con el Arzobispado de la capital a través de las parroquias para que se conviertan en nuevas "antenas" y actúen como un radar capaz de localizar a "las personas invisibles a las instituciones".

"Aquel párroco cercano de la parroquia del barrio puede detectar y ponerlo en aviso", ha argumentado, incidiendo en que esta vía podría ser de utilidad para sacar a la luz "casos, a veces no confesados por vergüenza o por situación laboral" de "soledad no deseada" o "una especial vulnerabilidad".

Ortega ha justificado el impulso de nuevas alianzas en que los servicios sociales municipales se encuentran "en cierta manera, saturados" en los últimos años.

"LAS IGLESIAS SON DONDE MÁS SE DETECTA LA VULNERABILIDAD"

Por su parte, José Fernández ha agradecido el "tono constructivo" de la iniciativa y se ha comprometido a dar viabilidad al proyecto. "Es totalmente abierto cualquier acuerdo con la Archidiócesis de Madrid e incluso, de acuerdo con su propuesta y su iniciativa, se lo vamos a trasladar por si quieren también ser antena, porque yo creo que es un paso muy importante", ha afirmado Fernández.

"Es totalmente abierto cualquier acuerdo con la Archidiócesis de Madrid e incluso, de acuerdo con su propuesta y su iniciativa, se lo vamos a trasladar, por si quieren también ser antena, porque yo creo que es un paso muy importante", ha respondido el delegado a Ortega.

En este sentido, ha coincidido en el diagnóstico sobre el papel de la Iglesia para detectar estos casos. "Si hay un lugar donde se detectan casos de vulnerabilidad y casos de soledad no deseada, es en las propias iglesias", ha señalado.

Finalmente, el Fernández ha recordado que el Consistorio ya trabaja de forma coordinada con otras entidades y redes de orientación religiosa en la capital, citando los ejemplos de la Fundación Social Hijas de la Caridad, la Sociedad San Vicente de Paúl o la Asociación Mensajeros de la Paz.