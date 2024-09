El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 500 VUT e impuesto 175 sanciones de 30.000 euros como multa inicial

Tiene constancia de 1.095 licencias de VUT otorgadas y ha concedido unas 40 licencias nuevas que debían otorgar como consecuencia de los plazos transcurridos



El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 500 viviendas de uso turístico (VUT) en los últimos meses e impuesto 175 sanciones de 30.000 euros como mínimo, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de reunirse con la oposición.

Acompañado por la titular de Turismo, Almudena Maíllo, Carabante ha rebatido las críticas de la izquierda, que reclama más capacidad de inspección. "Hemos aplicado medidas y ya están dando resultados. En primer lugar porque es la primera vez que se cierran viviendas de uso turístico. Llevamos cerradas 500 en apenas 18 meses", ha cuantificado el delegado.

También ha puesto el foco en el "refuerzo de la plantilla de inspectores y la modificación del régimen sancionador, que se ha incrementado".

"Hay que recordar que antes la multa máxima eran 3.000 euros y ahora puede llegar hasta los 190.000. De hecho, ya hemos puesto 175 sanciones de 30.000 euros", ha detallado. "Estamos confirmando que esos 175 han dejado de prestar actividad y, si no, impondremos 60.000 euros y la siguiente será de 100.000", ha destacado Carabante.

Aunque no dispone el Ayuntamiento de un registro de la totalidad de VUT en la ciudad y "las plataformas no actualizan los datos", si están viendo que viviendas de uso turístico "están dejando de prestar servicio como consecuencia del endurecimiento del régimen sancionador".

"Vamos por buen camino, pero necesariamente este debate que está teniendo Madrid, que no es ajeno a ninguna otra capital de Europa, lo tenemos que tener de manera pausada", ha alegado el concejal, que ha añadido que cuando Madrid "tomó la iniciativa de suspender las licencias, muchas ciudades fueron detrás" y por eso ha llamado a la "cautela para llegar al mejor texto posible que permita ser un ejemplo para otras ciudades".

EVITAR LA DESERTIZACIÓN DEL DISTRITO CENTRO

Con la modificación normativa lo que busca el Gobierno municipal es "evitar la desertización del distrito Centro, donde se está produciendo una tendencia por la que el ámbito residencial se está abandonando por el terciario".

El segundo objetivo pasa por "ser capaces de conciliar la necesaria oferta turística que tiene Madrid, porque el turismo no deja de ser un motor esencial del empleo y de la actividad económica". El tercero busca "configurar ese espacio que permita conciliar y evitar los problemas de convivencia entre turistas y vecinos".

El Ayuntamiento tiene constancia de 1.095 licencias de VUT otorgadas y ha concedido unas 40 licencias nuevas que debían otorgar como consecuencia de los plazos transcurridos. "También estamos recibiendo comunicaciones de propietarios que nos están diciendo que están dejando de prestar servicio para que no se les sancione", ha confirmado Carabante.

LAS VUT REPRESENTAN EL 30% DEL TURISMO DE MADRID

Preguntado por el número idóneo de VUT con licencia en la ciudad, el delegado ha emplazado la cifra a un futuro debate muy relacionado con la evolución de la actividad turística. "Hoy el 30 por ciento de las camas para turistas en la ciudad de Madrid están en viviendas de uso turístico", ha remarcado el edil dando un 'tirón de orejas' a "esos discursos contrarios a este tipo de actividad cuando es una actividad que tiene que mantenerse porque supone el 30 por ciento del turismo".

De lo que se trata es de conseguir "condiciones objetivas de convivencia entre el residente y el turista". "Yo no sé si tendrá que ser el 30 por ciento pero no cabe duda de que la desaparición tiene un impacto muy notable sobre el turismo y no podemos prescindir de esta actividad. Tampoco está en nuestros objetivos", ha remarcado.

"No se trata de acabar y cerrar con todas y cada una de estas viviendas turísticas. Tenemos que mantener aquellas que sean capaces de mantener la convivencia, la actividad comercial y que permitan generar una oferta suficiente para que el turismo pueda seguir siendo una fuente importante de ingresos y de empleo en la ciudad", ha resumido.