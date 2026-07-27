El Ayuntamiento de Madrid puede ofrecer "en minutos" hasta "varios espacios" a los evacuados de los incendios

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, en Villamanta - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid puede habilitar "en minutos varios espacios" a personas evacuadas de las localidades golpeadas por el incendio de la sierra oeste mientras que aproximadamente un centenar de profesionales de seguridad y emergencias de la ciudad están trabajando contra las llamas, ha informado la delegada del ramo y vicealcaldesa, Inma Sanz, desde el Cifse minutos antes de poner rumbo a Navalcarnero, donde se ha ubicado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Madrid tiene "disponibilidad de varios espacios, completamente trabajados y operativos para si fuera necesario". Sanz ha detallado que a lo largo del fin de semana se planteó en algún momento el traslado de evacuados a Madrid pero finalmente se optó por municipios más cercanos.

Aproximadamente un centenar de profesionales de seguridad y emergencias del Ayuntamiento trabajan contra las llamas en la sierra oeste. "Seguimos manteniendo prácticamente un centenar, algunos días más, algunos días un poquito menos. Hoy tenemos en total un centenar de personas", ha señalado.

Los efectivos del Samur están desplegados en el polideportivo de San Martín de Valdeiglesias ayudando a la Comunidad de Madrid con las evacuaciones de los mayores de la residencia que se encontraban en ese espacio deportivo y que regresan de nuevo a la residencia. En San Martín de Valdeiglesias también está Policía Municipal.

Los bomberos del Ayuntamiento trabajan especialmente en esa zona, en el entorno del Encinar del Alberche, en el entorno del pantano de San Juan, "donde esta noche han tenido mucho trabajo en las urbanizaciones defendiendo viviendas, defendiendo propiedades y haciendo un trabajo extraordinario".

Inma Sanz ha reiterado su agradecimiento a los bomberos, y por extensión, al personal de seguridad y emergencias, "por la entrega que están teniendo y por la cantidad de viviendas que están contribuyendo a salvar".

"Quiero nuevamente agradecer a todos esos bomberos que de manera voluntaria han querido ayudar a que este dispositivo pueda ser más grande y podamos estar juntos, con el resto de la Comunidad de Madrid, que es quien más efectivos tiene allí, con el resto de regiones que también han mandado medios, incluso de otros países", ha agradecido Sanz.