Archivo - Bebé prematuro - APANAS - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid recibe en el entorno de 11.000 solicitudes para beneficiarse de las ayudas a la natalidad, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Vallecas.

Acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, el alcalde ha explicado que esas solicitudes supondrían una ejecución de 17 millones de euros teniendo en cuenta que la partida para estas ayudas se enmarca en un crédito ampliable.

"No vamos a dejar a nadie en la ciudad de Madrid sin las ayudas por la natalidad, ese es el compromiso que tenemos y en el que vamos a seguir trabajando", ha remarcado.

Las ayudas directas por nacimiento o adopción dentro de su Plan de Natalidad pueden solicitarse desde noviembre con una dotación de 500 euros para el primero, 750 para el segundo y hasta 1.000 para el tercer hijo.

Los progenitores deberán ser españoles o extranjeros con residencia legal en España, estar empadronados en la capital desde hace al menos cinco años y no haber perdido la patria potestad de sus menores. El plan, en palabras de Fernández, es el "más ambicioso de España".