El Ayuntamiento de Madrid revisará cada año la circulación de vehículos sin etiqueta en función de la calidad del aire

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid revisará cada año si los vehículos sin etiqueta ambiental (categoría A) pueden seguir circulando en la ciudad, una decisión que se adoptará en función del cumplimiento de la directiva europea de calidad del aire.

Así lo ha explicado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios desde La Central, donde ha detallado que la autorización para estos vehículos se decidirá al cierre de cada ejercicio, el 31 de diciembre, cuando el Consistorio certifique los datos de calidad del aire y los remita a la Comisión Europea para comprobar si se cumple la normativa comunitaria.

De esta forma, si a final de año Madrid continúa dentro de los límites marcados por la directiva, los vehículos sin etiqueta podrán seguir circulando durante todo el año siguiente. En cambio, si no se cumple, el Ayuntamiento adoptará un acuerdo en Junta de Gobierno en los dos primeros meses del año y establecerá un periodo transitorio antes de suspender esa autorización. "Será de año en año, porque si no la información y la comunicación sería imposible de cara a los ciudadanos", ha señalado el delegado.

Esta revisión afectará a los vehículos sin etiqueta empadronados en la ciudad de Madrid, a los que el Ayuntamiento permitirá seguir circulando de forma temporal mientras los datos de calidad del aire mantengan el cumplimiento de la directiva europea.

Según ha indicado Carabante, en la actualidad quedan algo más de 10.000 vehículos sin etiqueta en la ciudad, tras la renovación de la mayor parte del parque automovilístico en los últimos años. Si al cierre de este año se mantiene el cumplimiento de la normativa europea, como prevé el Ayuntamiento, estos vehículos podrán continuar circulando durante todo 2027.