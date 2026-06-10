El Ayuntamiento está más cerca de hacerse con la titularidad del Arco de la Colonia de la Prensa de Carabanchel

Archivo - Arco de la Colonia de la Prensa, en Carabanchel - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, tras años de negociaciones, está más cerca de hacerse con la titularidad del Arco que da acceso a la modernista Colonia de la Prensa de Carabanchel y así, una vez que pase a integrar el patrimonio municipal, lo podrá rehabilitar.

"Tenemos todo muy resuelto", trasladan fuentes municipales a Europa Press. El arco tendrá que pasar a ser de titularidad del Ayuntamiento inscribiéndolo en un futuro como suelo municipal a través de una vía que se está estudiando.

El concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, adelantaba "la mejor noticia" para el distrito. "El Ayuntamiento de Madrid tendrá la titularidad del Arco de la Prensa y se rehabilitará. No permitiremos que se deteriore uno de los edificios modernistas más singulares de Madrid", ha asegurado Izquierdo en sus redes sociales.

El del Arco de la Prensa, en el número 1 de la calle Rodríguez Lázaro, es uno de los asuntos más encallados en Carabanchel. Hace dos años el propietario de la parcela, un ciudadano particular, se mostraba dispuesto a donarlo como bien al patrimonio municipal a cambio de dejar de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La situación es bastante peculiar: el arco se encuentra en la vía pública aunque una pequeña parte de él cae sobre una parcela privada. Sin embargo, en la escritura de la propiedad particular no aparece este elemento de la Colonia pero, aún así, se ha ido pagando el IBI por esa edificación.

El Pleno de Carabanchel ya aprobó por unanimidad una propuesta para que el Ayuntamiento iniciara el expediente de deslinde y adquisición del arco de la Colonia de la Prensa para proceder a la restauración y mantenimiento de este bien.

El área de Obras tenía antecedentes de esta situación desde julio de 2022, cuando se hizo público el interés en incorporar el arco al patrimonio municipal. El departamento que dirige Paloma García Romero trasladó una nota informativa al distrito poniendo de manifiesto una serie de cuestiones necesarias para resolver con carácter previo a la tramitación de cualquier expediente patrimonial de adquisición, como la regularización catastral o la aclaración de la situación urbanística.

Incluso en el mandato anterior, la Junta Municipal de Carabanchel aprobó instar al área correspondiente del Ayuntamiento a que diera traslado a la Comunidad de Madrid de una petición para estudiar la viabilidad de que el Arco de la Colonia de la Prensa fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y contar así con la protección necesaria con la que garantizar su mantenimiento y conservación.

LA COLONIA MODERNISTA DE LA PRENSA DE CARABANCHEL

La Colonia de la Prensa de Carabanchel se construyó entre 1913 y 1916 a partir de la idea de medio centenar de periodistas y escritores como una zona de retiro. La primera piedra fue puesta por Alfonso XIII y posteriormente sufrió los daños de la Guerra Civil. Hoy ya no cuenta con muchas de las casitas que formaban parte de su configuración.

Es obra de Felipe Mario López Blanco y da paso a un conjunto residencial destinado a periodistas, escritores y poetas cuando el actual barrio de Carabanchel "era todavía un pueblo rural y de segundas residencias para madrileños acomodados", lo que explica la abundancia de palacetes en la zona, según la web Documenta Madrid.

La puerta, levantada en lo que fue un apeadero de tranvía, está constituida por una marquesina central y dos torres con influencias modernistas. En el muro interior derecho del zaguán, bajo el arco, se puede encontrar una lápida de estética modernista dedicada a Rodríguez Lázaro.