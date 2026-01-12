Ayuntamiento ofrecerá asistencia jurídica a vecinos de Carabanchel, que harán turnos para recoger enseres de escombros

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los vecinos afectados por la explosión de gas en una vivienda de la calle Azcoitia, en Carabanchel, que se saldó el pasado viernes con el fallecimiento de una mujer octogenaria, vecindad que desde este martes harán turnos para recoger sus enseres encontrados en los escombros.

Lo ha anunciado el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, tras una reunión informativa con los vecinos afectados, a los que ha descrito como "sumamente angustiados, muy preocupados". Cada "dos o tres días" se celebrarán reuniones para actualizar la información disponible, que se facilitará a una representación de la vecindad de las dos comunidades afectadas.

Izquierdo ha detallado que los servicios técnicos no han podido acceder aún dentro del edificio y que los trabajos se están llevando a cabo mediante un robot desde fuera, un robot que está vertiendo todos los escombros a unos contenedores y que pasan a unas grandes carpas para que los vecinos puedan recoger ahí sus enseres. "Ya hemos organizado el primer turno, que empezará mañana", ha señalado.

Solamente se ha podido ver la cuarta planta, donde se produjo la explosión, con "los muros de carga destrozados y, por lo tanto, hay viviendas ya que han quedado completamente inutilizadas", ha descrito. Los trabajos irán posteriormente planta por planta "pero primero hay que quitar todos los escombros de esa cuarta planta".

"La idea es hacerlo cuanto antes, lógicamente con todas las medidas de precaución, de protección y de seguridad para los trabajadores y para el propio edificio", ha expuesto Carlos Izquierdo, que no ha obviado que se trata de "una operación muy compleja".

"QUEREMOS SALVAR EL INMUEBLE DE LA MEJOR MANERA POSIBLE"

También ha aclarado que "si fuera una demolición de una ruina total del edificio pues ya estaría, es inmediata" pero en Azcoitia no. "Aquí no, aquí lo que queremos es salvar el inmueble de la mejor forma posible porque es la vivienda de los vecinos y así se lo hemos transmitido", ha recalcado el concejal.

Eso "lleva a un tiempo mucho mayor porque hay que hacerlo de forma muy manual", algo que "los vecinos entienden" y a los que les ha agradecido que hayan sido tan respetuosos al mostrar sus dudas "lógicas y muy naturales". "Vamos a seguir trabajando de la mano con ellos", se ha comprometido.

ALOJADOS EN UN HOTEL

De momento los vecinos que lo han solicitado "van a seguir alojados de forma temporal en el hotel" por mediación del Ayuntamiento aunque, como ha recordado Carlos Izquierdo, se trata de una situación temporal. "Les hemos dicho que van a tener asistencia jurídica gratuita para resolver todos los temas con los seguros", ha trasladado.

Izquierdo ha indicado que las pólizas de los seguros tendrán que hacerse cargo del alojamiento. "Queremos que las compañías de seguros se hagan responsables de ello y es lo que les hemos dicho", ha informado el concejal de Carabanchel.

Son 32 las familias afectadas al ser 16 viviendas por cada uno de los inmuebles. "Todas las familias que han pedido ser realojadas por el ayuntamiento lo han sido", ha dejado constancia Izquierdo. En este momento el Ayuntamiento está ofreciendo alojamiento a 39 personas. El concejal ha explicado que en el hotel que han buscado para el realojo no admite mascotas, razón por la que han dado con "una solución alternativa desde el área de Políticas Sociales" para esos casos.

En cuanto al pago de las grúas para el desescombro, Carlos Izquierdo ha explicado que el procedimiento es estándar y que el Ayuntamiento no puede actuar en una propiedad privada, sólo en la emergencia. "Pero todo eso se lo tenemos que pasar luego a la propiedad, ocurre siempre, pero no es a los vecinos, será a las compañías de seguro, que son las que asumirán la responsabilidad correspondiente", ha aclarado.

"No tenemos en este momento nada más importante en Madrid y en Carabanchel que resolver el problema de estas familias que lo están pasando mal, tenemos que volcarnos todos", ha declarado Carlos Izquierdo, quien también ha agradecido el trabajo de todos los servicios municipales "porque lo han hecho de diez".