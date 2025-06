El Ayuntamiento pide a Maestre denunciar también "las ilegalidades del Gobierno que sostiene" tras el recurso a la F1

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha pedido este lunes a la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, que denuncie "las ilegalidades del Gobierno que sostiene" tras el recurso contencioso-administrativo de su formación contra la licencia municipal para construir el circuito de Fórmula 1.

En declaraciones a los medios, Carabante ha exigido a Maestre "que tenga un poco más de rigor" porque, según ha expresado, ya dijo que iba a recurrir la licencia antes de que el contenido de esta se diera a conocer.

"Antes de conocer si contenía evaluación ambiental, si contenía esas prescripciones técnicas que mejoran el circuito, que mejoran también la convivencia con los vecinos, ya dijo que lo iba a recurrir a los tribunales, por lo tanto, un poco de rigor", ha reprochado el delegado.

El responsable municipal ha indicado que la licencia contiene 131 informes "de distintas direcciones generales, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, pero también de la Administración General del Estado", así como empresas como Aena y Adif.

En este sentido, Carabante ha comentado que es "el Gobierno socialista" quien ha informado "favorablemente" para permitir la realización de la Fórmula 1 en la capital.

"Yo entiendo que si hubieran advertido algún tema de ilegalidad o de irregularidad, no hubieran informado favorablemente", ha expuesto antes de dirigirse a Maestre para que "no mire donde hay ilegalidades, porque aquí (la licencia de la F1) no hay ninguna".

MÁS MADRID PIDE SUSPENDER LA COMPETICIÓN

Más Madrid ha pedido en el recurso la suspensión cautelar de la competición al considerar que es un "fraude de ley" y por los "daños irreparables e irreversibles que ocasionará para la salud pública y el medio ambiente".

Así lo ha anunciado este lunes su portavoz, Rita Maestre, a los medios de comunicación en el edificio de grupos municipales, donde ha recordado que la formación también ha llevado a los tribunales el Plan Especial para celebrar la Fórmula 1 en Ifema Madrid, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Entre los argumentos del recurso, que se presentó el jueves pasado, Más Madrid ve "un fraude de ley" en las obras de construcción del circuito porque "no se trata de una actuación temporal sino una actuación permanente". Asimismo, considera habrá "daños irreparables e irreversibles para la salud pública, el medio ambiente, el patrimonio natural y los derechos fundamentales de los vecinos".

La formación argumenta que habrá "una contaminación del agua y del suelo", que se "van a talar cerca de 800 árboles y se cortará una vía pecuaria" y advierte que habrá "riesgos para la sanidad ambiental y de la calidad del aire por las emisiones contaminantes".