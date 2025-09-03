El Ayuntamiento pide paciencia y disculpas a los madrileños por "las eventuales" molestias de las obras

Dos obreros trabajan durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha pedido este miércoles "paciencia" y "disculpas" a los madrileños por las eventuales molestias que ocasionan las obras de transformación urbana que se están llevando a cabo en la ciudad, que considera "imprescindibles" y "necesarias".

Así lo ha destacado el delegado tras visitar el Centro de Gestión de la Movilidad del Consistorio, donde ha destacado que estos trabajos van a permitir que se mejore "la calidad de vida" de los madrileños.

En cuanto al retorno de tráfico, ha señalado que la situación en los tres puntos más complicados desde el punto de vista del tráfico, que es el Paseo de la Castellana, Ventas y la A-5 ha sido "razonable".

"Yo creo que el dispositivo desde el punto de vista del refuerzo de las líneas de la EMT, el refuerzo tanto de agentes de movilidad como de Policía Municipal y muy especialmente la gratuidad el pasado lunes, ha permitido que ese retorno se pudiera hacer de una manera razonable y tranquila", ha celebrado. No obstante, ha señalado que "no cabe duda" que el lunes próximo, con el fin de las vacaciones escolares se espera un punto mayor de tráfico.

Según ha apuntado, los dos primeros días de septiembre el tráfico se ha reducido un 50% respecto a un día normal del año, por tanto "todavía no ha retornado la movilidad a sus niveles máximos".

"Tenemos que pedir paciencia, tenemos que pedir disculpas por las eventuales molestias que se pudieran provocar, pero que tenga todo mundo en cuenta que las obras de transformación urbana que se están llevando a la ciudad de Madrid son obras imprescindibles, necesarias, que va a permitir que las podamos disfrutar a lo largo de los próximos meses, que nos sintamos orgullosos de lo que se ha hecho en Madrid, que va a transformar la realidad de la ciudad de Madrid, por tanto que al final, a pesar de las molestias, todos estaremos satisfechos", ha agregado.

Por último, ha recordado a todos los madrileños y a todas aquellas personas que vienen todos los días a trabajar, que la mejor manera de llegar a Madrid, la mejor manera de moverse en la ciudad de Madrid es hacerlo a través del transporte público.