El Ayuntamiento se pregunta qué más hace falta para que el Estado de Derecho "levante" la acampada en la Puerta del Sol

(Foto de ARCHIVO) Varias personas acampadas en la Puerta del Sol, a 2 de octubre de 2026 - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se ha cuestionado este miércoles "qué más hace falta" para que el Estado de Derecho actúe y "levante" la acampada "ilegal" en la Puerta del Sol en contra de la situación de la vivienda y los desahucios.

"No sé que más hace falta para que una cosa que es ilegal, el Estado de Derecho, en este caso quien tiene la competencia para hacerlo, la levante desde el minuto uno", ha manifestado Sanz en declaraciones a los medios desde la comisaría de Policía Municipal de Madrid en Puente de Vallecas, donde ha incidido en que "las normas debe ser iguales para todos".

Así, se ha mostrado confiada en que la Justicia finalmente avale el desalojo de la acampada, tal y como ha solicitado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En este sentido, ha arremetido contra quienes han cometido "dejación de funciones" para resolver el asunto y que ahora ha obligado a "trasladar" algunos festejos previstos para las celebraciones por la Hispanidad de este próximo fin de semana.

"Se ha tenido que trasladar. Igual que las personas cuando van andando normalmente por la Puerta del Sol, tampoco pueden cruzar porque hay una serie de personas que han decidido privatizar la plaza y quedársela para ellos. Esto en un Estado de Derecho no es de recibo", ha remachado la vicealcaldesa, que pese a defender el derecho de reunión, considera que este debe tener "sus cauces".

Finalmente, Sanz ha lamentado que el protagonismo de la acampada cada vez lo asuman "grupos más radicales" que han llegado a vandalizar el Oso y el Madroño o la propia fachada de la Real Casa de Correos. Además, de que se han detectado "graves problemas de salubridad" e incidencias por las tormentas del martes.

"No está preparado el mobiliario urbano para anclar determinados objetos, no está preparado para el efecto vela que pueda producirse por esos plásticos. Se está cocinando dentro. No sabemos exactamente cuál es la situación que hay en muchos de los espacios porque tampoco está siendo fácil acceder a ellos", ha remachado Sanz, abundando una vez más en la afección al comercio y las tiendas del centro de Madrid.