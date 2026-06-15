El Ayuntamiento proyecta un centro de mayores con pista deportiva cubierta conectada al CEIP Amadeo Vives en Camarena, 2

El Ayuntamiento proyecta un centro de mayores en Camarena, 2 con pista deportiva cubierta conectada al CEIP Amadeo Vives - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid proyecta construir un nuevo centro de mayores con una pista deportiva cubierta anexa en la parcela situada en la calle Camarena, 2, que contará con una comunicación directa con el CEIP Amadeo Vives para permitir el uso de estas instalaciones deportivas desde el centro educativo, mientras que en Camarena, 277 se prevé ubicar un centro de día.

Según han informado a Europa Press fuentes del Área de Obras y Equipamientos, el anteproyecto del centro de mayores ya está redactado, aunque podrá incorporar ajustes. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses y la inversión prevista ronda los 10 millones de euros.

El edificio se desarrollará en cuatro plantas y contará con una superficie construida total de 2.237,91 metros cuadrados, a la que se sumará una pista deportiva cubierta anexa de 1.077,34 metros cuadrados.

El proyecto incluye también una terraza exterior asociada a la segunda planta que actuará como cubierta de la pista deportiva. El acceso principal al edificio se realizará desde la calle Valmojado.

La pista deportiva tendrá unas dimensiones de juego de 20 por 40 metros para baloncesto, fútbol sala y otras actividades, con una altura libre de siete metros. Estará cubierta, aunque no se cerrará completamente, y dispondrá de luz natural a través de un patio inglés que la rodeará con un ancho de cinco metros.

CAMARENA 277 ACOGERÁ EL CENTRO DE DÍA

Desde el Área de Obras y Equipamientos explican que, aunque se reclamaba la construcción de un centro de mayores y de día, ni la parcela de Camarena, 2, ni la de Camarena, 277, tienen edificabilidad para albergar ambos equipamientos.

Por ello, el Ayuntamiento ha optado por construir el centro de mayores en Camarena, 2, al considerar que responde mejor a las necesidades de este tipo de centro, y un centro de día en Camarena, 277, en cuyo proyecto ya trabaja el Área de Obras y Equipamientos.

Las mismas fuentes defienden que el anteproyecto del centro de mayores pone fin a una "falsa polémica" y sostienen que los arquitectos municipales han trabajado con el objetivo de optimizar el espacio y poder construir el nuevo edificio causando la menor afección posible a las pistas deportivas preexistentes, que, según el Área, estaban deterioradas.

LAS PISTAS ACTUALES ESTÁN EN UNA PARCELA DEL CENTRO CULTURAL

En este sentido, desde el Área de Obras y Equipamientos recuerdan que la delegada Paloma García Romero señaló que "no solo no se iban a destruir las pistas, sino que se iban a mejorar".

El Ayuntamiento rechaza además que se vaya a construir sobre el patio del colegio. Según las mismas fuentes, las pistas deportivas actuales ocupan una parcela distinta, catastral y urbanísticamente diferenciada del CEIP Amadeo Vives.

"Dichas pistas forman parte de la parcela del centro cultural, no del CEIP Amadeo Vives, por lo que ni están adscritas al uso educativo ni consta autorización formal de uso por parte del Ayuntamiento", señalan.

Asimismo, apuntan que el CEIP Amadeo Vives dispone de tres zonas de patio, recientemente reformadas, y que el distrito cuenta con hasta cinco instalaciones deportivas básicas más en un radio de 150 metros. Estas instalaciones, según las mismas fuentes, están a disposición de todos los vecinos y, durante el horario lectivo, son de uso preferente para los centros escolares de la zona.

MAROTO: "LO QUE QUEREMOS ES QUE EL PATIO SE QUEDE"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado el anteproyecto y ha defendido que la solución planteada por el Ayuntamiento "no es la que están pidiendo las familias del Amadeo Vives".

"Lo que queremos es que el patio se quede en la ubicación original y que, por lo tanto, lo que tienen que buscar es una nueva ubicación para el centro de mayores", ha señalado Maroto en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

La socialista ha afirmado que en esta actuación "hay un pelotazo que responde a un interés totalmente particular y no de los vecinos y vecinas del distrito". A su juicio, "ninguna de las soluciones que ahora mismo plantea el Ayuntamiento son favorables" porque "no se tienen en cuenta las familias afectadas".

MAESTRE PONE EN DUDA LOS "RENDERS" DEL PP

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, también ha cuestionado el anteproyecto del Ayuntamiento y ha advertido de que entre las promesas del PP y la realidad de sus proyectos "suele haber un trecho bastante grande".

"Que yo vea esa pista deportiva, porque desde luego entre los anteproyectos y las promesas electorales y postelectorales del PP y la realidad de esos proyectos suele haber un trecho bastante grande", ha afirmado.

Maestre ha señalado que "la realidad" es que el PP "por ahora ha eliminado una pista en la que jugaban y hacían deporte los niños de un colegio público", algo que, según ha dicho, se ha hecho "contra el criterio de esos niños" y también "contra el criterio de muchos de los mayores".

La portavoz de Más Madrid ha defendido que muchos abuelos que podrían beneficiarse del centro de mayores tampoco quieren verse obligados a elegir entre ese equipamiento y una pista deportiva utilizada por sus nietos.

"¿Pero cómo voy a tener yo que elegir entre la pista en la que juego con mis nietos al fútbol por las tardes o a la que les llevo a hacer deporte y un centro de mayores para mí, habiendo muchísimas más parcelas para poder compatibilizar estas dos cosas?", ha dicho Maestre.

Así, ha asegurado que no cree "ninguno de los proyectos ni anteproyectos del PP". "No me creo sus dibujos, no me creo sus renders, no me creo la propaganda que se presenta en una rueda de prensa", ha subrayado.

"Lo que me creo es que hasta ahora el PP nos está haciendo elegir entre algo tan básico como una pista para que los niños jueguen al fútbol y un centro de mayores para los mayores que se lo merecen", ha concluido.