Ayuntamiento recibe sólo en vía presencial mil solicitudes diarias de certificados de vulnerabilidad por regularización

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid recibe sólo en vía presencial unas mil solicitudes diarias de certificados de vulnerabilidad, necesarios para el proceso de regularización extraordinario de migrantes, ha cifrado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

A estos se le suman las que se pueden hacer telemáticamente, ha añadido desde el edificio del Palacio de Cibeles, donde solicitantes hacen largas colas desde hace días. "Cuando las cosas se hacen mal desde el inicio, como es el caso del Gobierno de España, ocurre lo que está ocurriendo no en Madrid, en toda España", ha lamentado la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Sanz ha insistido en las "muchas complicaciones no sólo para las personas que están tratando de tramitar estas solicitudes sino también para el resto de trámites que están haciendo o intentando hacer los madrileños".

"Pero es lo que ocurre cuando se hacen chapuzas, cuando un Gobierno aprueba por ley o aprueba un decreto y luego le manda al resto de administraciones que asuma sus chapuzas", ha condenado, después de alabar "la enorme profesionalidad que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid tratando de sacar adelante las chapuzas que otros han encomendado".