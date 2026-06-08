El Ayuntamiento recoge 37.900 kilos de residuos entre la vigilia y la misa

El Papa León XIV preside la procesión de Corpus Christi, en la plaza de Cibeles
El Papa León XIV preside la procesión de Corpus Christi, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 8 junio 2026 13:13
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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han recogido 37.900 kilos de residuos entre la vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima este sábado y la misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV este domingo.

En la vigilia, en concreto, se recogieron 19.000 kilos de residuos y en la misa 18.900. Más de la mitad fueron depositados en los contenedores de plásticos, metal y brik, correctamente clasificados, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El dispositivo de limpieza, Servicio de Limpieza de Urgencia (Selur) y recogida de residuos está integrado por 558 trabajadores y 328 máquinas, enfocados fundamentalmente en el trabajo necesario en la vigilia y en la misa.

En materia de limpieza viaria y Selur serán 468 trabajadores y 299 máquinas y vehículos los desplegados. El dispositivo de recogida de residuos contempla la movilización de 90 trabajadores y 39 camiones. Se han instalado asimismo, 2.077 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno para las distintas fracciones (plástico, metálicos y briks, residuos orgánicos y papel y cartón).

Además de en Lima y Cibeles se han instalado en enclaves como los recintos de acogida y pernocta de asistentes y las zonas de estacionamiento de autobuses. Se suman 428 papeleras de aro.

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