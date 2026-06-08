El Ayuntamiento recoge 37.900 kilos de residuos entre la vigilia y la misa

El Papa León XIV preside la procesión de Corpus Christi, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han recogido 37.900 kilos de residuos entre la vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima este sábado y la misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV este domingo.

En la vigilia, en concreto, se recogieron 19.000 kilos de residuos y en la misa 18.900. Más de la mitad fueron depositados en los contenedores de plásticos, metal y brik, correctamente clasificados, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El dispositivo de limpieza, Servicio de Limpieza de Urgencia (Selur) y recogida de residuos está integrado por 558 trabajadores y 328 máquinas, enfocados fundamentalmente en el trabajo necesario en la vigilia y en la misa.

En materia de limpieza viaria y Selur serán 468 trabajadores y 299 máquinas y vehículos los desplegados. El dispositivo de recogida de residuos contempla la movilización de 90 trabajadores y 39 camiones. Se han instalado asimismo, 2.077 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno para las distintas fracciones (plástico, metálicos y briks, residuos orgánicos y papel y cartón).

Además de en Lima y Cibeles se han instalado en enclaves como los recintos de acogida y pernocta de asistentes y las zonas de estacionamiento de autobuses. Se suman 428 papeleras de aro.