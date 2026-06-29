El Ayuntamiento recurre la paralización de las obras del cantón de Montecarmelo y vecinos anuncian movilizaciones

Terreno donde se está construyendo el cantón de Montecarmelo, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido la paralización de la suspensión cautelar de las obras el cantón de limpieza proyectado en el barrio madrileño de Montecarmelo ordenada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Tras esta decisión, la Plataforma de Vecinos contra el Cantón de Montecarmelo ha anunciado este lunes que presentará un escrito de oposición al recurso interpuesto por el Ayuntamiento y ha avanzado su intención de convocar nuevas movilizaciones de protesta y presión tras el verano.

El juzgado ordenó la suspensión cautelar inmediata de las obras tras la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal de 3 de junio de 2025 que aprobó el proyecto técnico para la construcción del cantón en la Avenida de Montecarmelo. Asimismo, estableció que la medida se mantendrá hasta que exista sentencia firme o hasta la finalización del procedimiento judicial.

Un auto que el Ayuntamiento ha recurrido con la intención, según la plataforma vecinal, de continuar con las obras iniciadas hace unos meses "en el corazón verde de Montecarmelo, rodeado de tres centros educativos con 4.200 alumnos de entre 0 y 18 años directamente afectados".

Así, la Plataforma de Vecinos contra el Cantón de Montecarmelo ha anunciado que presentará un escrito de oposición al recurso municipal, en el que, explican, el propio letrado municipal "descalifica y enmienda" los "falsos anuncios" realizados en el sentido de que se eliminará "todo lo industrial" y se reducirá la instalación a solo vestuarios y almacén de carritos.

Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida se han reafirmado en los últimos meses que se instalarían en Montecarmelo "solo vestuarios" para los trabajadores de limpieza, en unas istalaciones "mínimas" rodeadas de un parque, sin base de Selur.

En cambio, según los vecinos, el letrado municipal subraya en el recurso que "no existe disposición alguna que modifique o altere la actuación administrativa objeto del presente recurso", lo que significa, a su juicio, que el plan sigue siendo el de "construir un parque de maquinaria con usos industriales".

En este sentido, los vecinos recalcan que esta afirmación contradice los anuncios realizados por "el trío del (alcalde), José Luis Martínez-Almeida, el (delegado de Urbanismo), Borja Carabante, y el (concejal presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo), José Antonio Martínez Páramo.

"El trío de la basura sigue con la misma actitud prepotente de mentir con un inexistente conflicto entre vecinos y trabajadores de la limpieza y pretenden vender que todos los demás (los dos jueces que ya han fallado en su contra, los tres partidos de la oposición, asociaciones vecinales de la zona noroeste de Madrid, y los miles de vecinos del barrio de Montecarmelo) estamos equivocados", han sostenido los vecinos.

Así, desde la Plataforma insisten en que la instalación, por sus características y usos, debería ubicarse en una zona industrial y no junto a tres centros educativos y una zona residencial. Además, señalan que el Ayuntamiento ejecutó "un proyecto gemelo" en Vicálvaro "en medio de un polígono industrial y a 1,5 kilómetros de los colegios y viviendas más cercanas.

Además, indican que la tramitación del recurso se prolongará durante varios meses, periodo en el que las obras continuarán suspendidas cautelarmente y han advertido de que mantendrán su "lucha vecinal" contra "este atropello". Al hilo, han anunciado la convocatoria de una asamblea tras el verano para decidir nuevas acciones y movilizaciones vecinales de "protesta y presión" ante esta situación.