Ayuntamiento reformará la envolvente del edificio municipal en la popular Plaza de Luna, donde irá un servicio público

Edificio municipal de la plaza de Santa María Torres Acosta 1 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reformará la envolvente del edificio municipal situado en el 1 de la plaza de Santa María Torres Acosta, conocida popularmente como Plaza de Luna, donde irá un servicio público, aún por definir, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse).

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto para la reforma de la envolvente del edificio en el distrito de Centro. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 3 millones de euros y se extenderán hasta la primavera de 2028.

La intervención consistirá en la renovación y reacondicionamiento energético de las fachadas y las cubiertas del edificio, sin alterar su configuración exterior. Se revisará la adherencia del aplacado de la fachada principal de granito y se cambiarán los elementos que estén en mal estado. También se sustituirán las carpinterías, las ventanas y los vierteaguas de los alfeizares.

El proyecto incluye la demolición y posterior reposición de los revestimientos interiores de la fachada, el aislamiento del forjado, el desmontaje de las unidades exteriores de aire acondicionado y el anclaje y colocación de nuevas rejillas ornamentales en la fachada.

Las cubiertas serán demolidas para su reconstrucción y reparación, lo que incluirá el desmontaje de las instalaciones existentes, la instalación de una cubierta vegetal en las plantas 1 y 2, la renovación del sistema de recogida de pluviales y la instalación de una barandilla anticaídas en las terrazas.

"LO VAMOS A DESTINAR A UN SERVICIO PÚBLICO"

El proyecto aprobado hoy para el edificio es una primera fase, ya que posteriormente se abordará una segunda etapa para acondicionar el interior del inmueble con el fin de albergar dependencias municipales. En el próximo mandato se acometerá la reforma del edificio municipal de Soledad Torres Acosta, 2, ha trasladado el Gobierno en un comunicado.

"Lo vamos a destinar a un servicio público", ha confirmado el alcalde a la prensa. "Lo estamos definiendo en estos momentos porque en esta primera fase de la obra fundamentalmente lo que se hace es la consolidación y mejora de las condiciones del inmueble, sin perjuicio de las que haya que acometer en fases posteriores para la implantación de un determinado servicio, que nosotros pretendemos que sea un servicio público al Ayuntamiento de Madrid", ha indicado Almeida.