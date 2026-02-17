El Ayuntamiento refuerza la recogida de residuos en parques con la instalación de 2.000 papeleras XXL a partir de mayo - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las zonas verdes de Madrid contarán a partir de mayo con 2.000 nuevas papeleras XXL de gran capacidad, diseñadas para mejorar la limpieza en parques y áreas de alta afluencia con una boca más amplia para facilitar el depósito de residuos voluminosos.

Así lo ha anunciado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el parque de la Cornisa, donde ha estado acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

El nuevo modelo, parte de la gama Cibeles creada de manera exclusiva para el Ayuntamiento, tiene una capacidad de 156 litros, tres veces superior a las papeleras actuales, y se instalará en entradas de parques, áreas infantiles, deportivas y caninas, así como en zonas donde se consumen alimentos o bebidas y donde se concentra mayor número de personas. Además, 600 unidades contarán con dispensadores de bolsas para excrementos caninos.

Carabante ha explicado que estas papeleras están fabricadas con material reciclado y destacan por su diseño que evita la acumulación de agua y facilita la limpieza. "Estas papeleras responden a una necesidad detectada en zonas de gran afluencia, donde los residuos voluminosos no cabían en los modelos anteriores", ha detallado en declaraciones a los medios.

El contrato de mantenimiento de papeleras, vigente desde diciembre, contempla además la instalación de 1.300 papeleras compactadoras solares en zonas de alta afluencia, la limpieza de las 89.000 papeleras Cibeles de la ciudad y la incorporación de 830 aros para eventos. La inversión anual asciende a 7,7 millones de euros, totalizando 38,9 millones en cinco años, e incluye la renovación de vehículos cero emisiones y campañas de concienciación sobre el correcto uso de las papeleras.

El director general de Servicios de Limpieza y Residuos, Víctor Manuel Sarabia, ha destacado a los medios que la principal novedad del modelo es su capacidad y la boca más amplia, pensada para zonas donde se generan residuos voluminosos durante celebraciones o meriendas. "Son accesibles, cumplen la normativa de accesibilidad y están diseñadas para depósitos de grandes volúmenes", ha indicado.

En concreto, tienen una altura de 1,3 metros y cuenta con una boca delantera de 30 centímetros y otra trasera de 25 centímetros, situadas a 90 cm del suelo. Están equipadas con cenicero y dispositivos táctiles de identificación para invidentes.

El diseño mantiene además el color verde característico de las papeleras de parques y jardines, esquinas redondeadas, bocas cubiertas y relieves antivandálicos, integrándose de forma armoniosa en el entorno. Cuenta con dos variedades: grises, para las ubicadas en vías y espacios públicos, y verdes para las instaladas en parques y jardines.

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

En lo que respecta a las campañas informativas, el Ayuntamiento las desplegará en banderolas y papeleras, especialmente en las compactadoras, con un total de cinco acciones de seis meses cada una.

Del mismo modo, también se realizarán campañas en la vía pública con educadores, juegos y códigos QR, así como la distribución de hasta 26 millones de bolsas adicionales para la recogida de excrementos caninos en juntas de distrito, centros culturales, ferias o eventos.

Carabante ha insistido en que la limpieza de la ciudad no depende únicamente del mobiliario, sino también de la conducta de los ciudadanos: "Madrid no es la ciudad más limpia por sí sola, sino la que menos se ensucia". En este sentido, ha subrayado que se seguirán desarrollando campañas de concienciación y control de comportamientos incívicos para mantener los parques y zonas verdes en buen estado.