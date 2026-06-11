El Ayuntamiento releva al hasta ahora director de bomberos "por mutuo acuerdo" una vez pasado el viaje del Papa

La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha informado del relevo del hasta ahora director general de bomberos, Enrique López Ventura, una decisión adoptada "por mutuo acuerdo" una vez pasado el viaje del Papa León XIV.

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha dado cuenta de la decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha agradecido "los siete años y medio de trabajo" de López Ventura, "uno de los más longevos en este puesto en unas condiciones muy difíciles como la pandemia o Filomena".

"Es una decisión que adoptamos por mutuo acuerdo, prevista y pactada con anterioridad, pero que lógicamente hemos querido posponer después de este viaje del Papa, que tenía concentrados todos nuestros esfuerzos en que saliera bien, en que fuera el éxito que esta visita ha sido", ha detallado. En los próximos días se conocerá la identidad de la persona que se hará cargo de la Dirección General.