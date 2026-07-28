El Ayuntamiento repartirá hasta 50.000 gafas para disfrutar de la oportunidad única del trío de eclipses

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante una visita al Planetario de Madrid del Parque Tierno Galván, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Durante la visita, Almeida ha conocido de primera mano la programación especial que este - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid repartirá gratuitamente hasta 50.000 gafas homologadas en bibliotecas y otros espacios para disfrutar de forma segura de la "oportunidad única" del trío de eclipses, que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028.

El reparto se realizará entre el 17 de julio y el 12 de agosto en distintos espacios municipales. Los ciudadanos podrán recogerlas en el Planetario de Madrid, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales, hasta agotar existencias.

La iniciativa pretende acercar este acontecimiento astronómico excepcional al mayor número posible de personas y recordar la importancia de observar el Sol únicamente con dispositivos específicamente diseñados para ello, evitando cualquier riesgo para la vista.

TRÍO DE ECLIPSES

"Todos sabemos que el 12 de agosto de este año va a haber un eclipse total de sol, pero a lo mejor lo que no sabemos es que va a ser un trío de eclipses porque va a haber uno en 2026, otro el 2 de agosto de 2027 (los dos solares) y un tercero (anular) en enero de 2028", ha enumerado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde el Planetario.

Acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, Almeida ha conocido la programación especial que el Planetario desarrolla por el trío de eclipses.

El alcalde ha visitado el punto informativo instalado en el Planetario, donde los visitantes pueden descubrir cómo se producen los eclipses solares, porqué solo son visibles desde una estrecha franja de la superficie terrestre y cuáles son las recomendaciones para observarlos con total seguridad.

El recorrido pone el foco en el trío de eclipses, un fenómeno que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones. Ante el eclipse del 12 de agosto, el Planetario incluye en su programación especial la proyección inmersiva 'Trío de eclipses', una producción fulldome que explica cómo se producen los eclipses, por qué son tan singulares y cuál será el recorrido de los tres fenómenos que podrán observarse desde España.

La programación incluye una nueva edición de los talleres infantiles de verano, dirigidos a niños nacidos entre 2014 y 2018 y especialmente concebidos para preparar la observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Se celebrarán los días 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de julio y 4, 5, 6 y 7 de agosto, en horario de 9 a 12.45 horas.

Durante la jornada, los participantes observarán el Sol con telescopio siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, descubrirán sus principales características, participarán en un taller temático sobre la Luna y disfrutarán de una proyección en la cúpula del Planetario, guiados en todo momento por educadores especializados. La reserva se realiza a través de la web del Planetario.