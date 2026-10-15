Ayuntamiento restaurará la estatua de Quijote y Sancho de Plaza España y la fuente de Apolo del paseo del Prado

Archivo - Las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza, en la fuente de la nueva Plaza de España, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La Plaza de España de Madrid muestra este 22 de noviembre su renovada imagen dos años y medio después del comie - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid restaurará tanto la estatua de Quijote y Sancho de la Plaza España como la fuente de Apolo del Paseo del Prado, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El monumento a Cervantes cuenta con un presupuesto de 37.000 euros para "conservar uno de los emblemas patrimoniales de la ciudad". Una parte de la intervención se centrará en el grupo escultórico formado por las figuras de Don Quijote sobre Rocinante y de Sancho Panza sobre su jamelgo.

El estudio que se hizo en su momento señalaba que las esculturas "tenían algunas alteraciones derivadas de la exposición a la intemperie, con oxidaciones y correntías producidas por el agua de la lluvia, y eso es lo que lo que se va a tratar de restaurar". También se va a extender esa actuación a la fuente situada en la cara oriental del monumento, hacia el Edificio España.

En cuanto a la fuente de Apolo, el Ayuntamiento está en fase de análisis para "restaurar uno de los elementos monumentales más importantes del Paseo del Prado".

"Vamos a seguir cuidando de nuestro patrimonio, restaurándolo y, en la medida de lo posible, tratando de impedir que algunos los vandalicen, como están haciendo lamentablemente en la Puerta del Sol", ha zanjado Sanz.