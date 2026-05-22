Ayuntamiento de San Fernando y afectados por 7B se felicitan de "victoria" judicial que reconoce mayores indemnizaciones

Archivo - Una afectada de las obras de la línea de metro 7B - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Asociación Presa-Rafael Alberti, que reúne a afectados por las obras de ampliación de la 7B de Metro, se han felicitado este viernes de la "victoria" judicial al ver reconocida una indemnización adicional por la pérdida de sus viviendas por estos trabajos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido una indemnización adicional de 89.608,43 euros a una pareja, incrementando así la compensación inicialmente fijada por la Comunidad de Madrid hasta alcanzar un total de 362.051,45 euros.

La resolución estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares y por los propietarios de la vivienda. El procedimiento contencioso en el TC aglutina un total de 28 demandas vecinales.

Desde la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares han subrayado que no se trata solo de una sentencia sino de una victoria de "la verdad, la memoria y la dignidad de todo un pueblo". Así, han recalcado que se ha llegado hasta aquí "sin que ninguna administración" les tendiera la mano, "solo con la verdad".

"30 vecinos ganaron a la Comunidad de Madrid. La misma que nos maltrató, nos abandonó y luego tuvo el descaro de decirnos que ya habían hecho todo lo que podían. Esta victoria también es de los que no pudieron llegar a ver este momento. Siempre fue de ellos", han indicado en un mensaje en redes sociales.

Por su lado, el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), se ha felicitado por esta decisión judicial que da la razón a los afectados frente "a un Gobierno de la Comunidad de Madrid que lleva años sin dar una solución definitiva a la situación que ha generado" por las obras de ampliación de la 7B de Metro.

"Hoy es un día para la satisfacción de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de las cientos de personas que se echaron a la calle en apoyo y solidaridad con los vecinos y vecinas afectados por Metro", ha resaltado el primer edil en declaraciones remitidas a los medios.

El regidor sanfernandino ha trasladado un mensaje de especial felicitación a la Asociación Presa-Rafael Alberti. Esta entidad y su lucha, tal y como ha indicado el regidor, "ha abierto el camino y una vía de esperanza para quienes han perdido su vivienda".

Igualmente, Corpa ha reconocido el trabajo del resto de asociaciones de la ciudad "que han estado trabajando y luchando para que este problema tan invisibilizado durante tanto tiempo tuviera visibilidad".

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno local para seguir trabajando "hasta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no dé una solución definitiva" para todas las viviendas afectadas por Metro y se repongan los edificios públicos que prestaban servicios a los vecinos y que fueron derribados.

"Hoy es un día para la satisfacción, es un día para la alegría, pero también para el compromiso y, desde luego, mi compromiso como alcalde y el de mi Gobierno va a seguir siendo el de exigir soluciones dignas y definitivas a quienes han generado este problema a nuestra ciudad, que es el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.