El Ayuntamiento seguirá intensificando la presencia policial en el entorno de la parroquia de San Antón

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento seguirá intensificando la presencia policial en el entorno de la céntrica parroquia de San Antón ante los altercados que se han venido registrando por algunos de los usuarios atendidos en ella, ha señalado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde el Centro de Atención a las Adicciones de Hortaleza.

"Estamos trabajamos intensamente en esa zona, tanto desde la Policía Municipal como desde otros servicios, como el ámbito de las políticas sociales, pero somos conscientes de que en determinadas ocasiones y también en función de los perfiles que pueda haber se producen más peleas y reyertas", ha constatado.

Sanz ha reiterado que desde el Ayuntamiento seguirán "intensificando la presencia policial y también el resto de recursos para tratar de ayudar a que esas situaciones se recorten". "Y hablaremos con los vecinos y veremos si hay alguna cuestión más que podamos hacer", ha apostillado.