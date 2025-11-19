Ayuntamiento y sindicatos alcanzan un acuerdo para el convenio de Funenaria, que incluye incremento salarial

Una persona durante la festividad de Todos los Santos, en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento de Madrid y sindicatos han alcanzado un acuerdo para que la Funeraria municipal cuente con un nuevo convenio, que incluye un incremento salarial equiparable a la de los trabajadores municipales, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Lo ha hecho en la comisión del ramo a una pregunta del concejal de Más Madrid Nacho Murgui, donde ha destacado las 27 reuniones formales celebradas para llegar a un acuerdo y una decena para aterrizar el convenio, que ha sido ratificado por el 80% de los votos de los trabajadores.

Es un acuerdo, en palabras de Inma Sanz, que permite actualizar el convenio a la normativa vigente al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera de la empresa. Incluye además mecanismos que buscan el rejuvenecimiento de la plantilla, más flexilidad para conciliar y un incremento salarial equiparable al de los trabajadores municipales.