Ayuntamiento y sindicatos alcanzan un acuerdo para el convenio de Funenaria, que incluye incremento salarial

miércoles, 19 noviembre 2025 13:34

Ayuntamiento de Madrid y sindicatos han alcanzado un acuerdo para que la Funeraria municipal cuente con un nuevo convenio, que incluye un incremento salarial equiparable a la de los trabajadores municipales, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Lo ha hecho en la comisión del ramo a una pregunta del concejal de Más Madrid Nacho Murgui, donde ha destacado las 27 reuniones formales celebradas para llegar a un acuerdo y una decena para aterrizar el convenio, que ha sido ratificado por el 80% de los votos de los trabajadores.

Es un acuerdo, en palabras de Inma Sanz, que permite actualizar el convenio a la normativa vigente al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera de la empresa. Incluye además mecanismos que buscan el rejuvenecimiento de la plantilla, más flexilidad para conciliar y un incremento salarial equiparable al de los trabajadores municipales.

