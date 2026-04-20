Ayuntamiento subvenciona con 1.500 euros achatarrar vehículos A o B con ayudas que se pueden pedir hasta el 20 de mayo

Ayudas Cambia 360 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid subvenciona con 1.500 euros el achatarramiento de vehículos con etiqueta A y por primera vez también con B con unas ayudas que se pueden solicitar desde este lunes y hasta el 20 de mayo.

Forman parte de la batería de Ayudas Cambia 360 de fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética con las que el Consistorio facilita la renovación de vehículos o calderas, además de la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, mantiene en este 2026 las siete líneas de Ayudas Cambia 360 con un crédito de hasta 23,3 millones de euros, entre ellas las subvenciones dirigidas a la renovación de vehículos dedicados a la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y a la adquisición de vehículos de micromovilidad, cuyo plazo para solicitarlas abrió el pasado 15 de abril.

Desde este lunes, 20 de abril, ya se pueden solicitar las ayudas para la compra de vehículos particulares, instalaciones térmicas e infraestructuras de recarga eléctrica. Las subvenciones para el taxi saldrán a partir del 1 de mayo y las impulsadas para el achatarramiento de autobuses el 18 de mayo.

SE ELIMINAN LAS AYUDAS PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS C

Las ayudas a la compra de vehículos particulares disponen este año de un crédito de 14 millones de euros: 4,2 millones como importe inicial y 9,8 millones de ampliación en función de las solicitudes recibidas.

En esta edición se eliminan las ayudas para la compra de vehículos C. El Ayuntamiento facilita la obtención de 4.000 euros por la compra de un vehículo CERO y 2.000 euros por uno ECO.

A ambas clasificaciones se les podrá sumar 1.500 euros adicionales por achatarramiento de vehículo A o, por primera vez, un vehículo B. El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de abril al 20 de mayo en los concesionarios adheridos.

Para poder optar a estas ayudas tanto la fecha de reserva, pedido del vehículo, compraventa, matriculación, facturación o el pago del precio parcial o total deberá ser posterior a la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTES

Ante la prohibición en Madrid de las calderas de carbón desde enero de 2022, el Ayuntamiento puso en marcha dos años antes las ayudas para fomentar su sustitución por sistemas de climatización eficientes. En este ejercicio se habilitan de nuevo hasta 2,7 millones de euros en ayudas para continuar renovando las calderas más contaminantes.

Se concederán ayudas de hasta un límite de 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios para sistemas de climatización híbridos y renovables. Cuando sea para uso terciario, la subvención llegará hasta el 35% del coste. Las solicitudes se pueden realizar desde este 20 de abril al 13 de noviembre.

Las subvenciones para las infraestructuras de recarga vuelven a distribuirse en las asignadas a aparcamientos para residentes, llegándose a sufragar hasta el 90% del coste subvencionable con un límite de 150.000 euros, y las de aparcamientos de uso residencial privado, con una financiación límite de hasta el 65% del coste, hasta 60.000 euros. Se reservan 2 millones de euros para esta línea. Las ayudas estarán disponibles del 20 de abril al 20 de mayo.