El Ayuntamiento suma un total de 726 acuerdos adoptados en Junta de Gobierno y 4.000 temas en lo que va de año

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid suma un total de 726 acuerdos adoptados en Junta de Gobierno y 4.000 temas en lo que va de año, ha cifrado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la última sesión antes del parón estival.

La reunión de la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado cerca de medio centenar de iniciativas por un importe de más de 163 millones de euros.

"Con los de hoy llegamos a un total de 726 acuerdos adoptados en Junta de Gobierno desde que comenzó este ejercicio este año", ha indicado. Entre los aprobados en los primeros meses de 2026 destacan, entre otros la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, la Gran Vía del Sureste, la Plaza de Oporto y su entorno, la peatonalización del casco histórico de Barajas, los proyectos de urbanización de Campamento, el Paseo Verde del Suroeste y del Barrio del Aeropuerto, la ordenanza de Movilidad Sostenible, la nueva convocatoria de la beca Infantil Plus o la mayor oferta de empleo de toda la serie histórica.