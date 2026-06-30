Ayuntamiento trabaja en solución al "sudoku" del futuro de los quioscos de prensa, con el fin de concesiones en 2029

Archivo - Exterior de un quiosco callejero, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). El proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid para revitalizar los quioscos de prensa mediante nuevos servicios urbanos: armarios inteligentes para la recogida y entr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha asegurado que se sigue trabajando sin descanso en la solución al "sudoku" del futuro de los quioscos de prensa, con el año 2029 como horizonte para la finalización de la mayoría de las concesiones.

"Nada me gustaría más que poderle decir que sí, que ya le damos tranquilidad a las 300 familias. Estamos trabajando en ello y lo que le puedo asegurar es que lo vamos a seguir haciendo hasta que encontremos una solución para su situación", ha asegurado Hidalgo en el Pleno de Cibeles.

Ha sido el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal quien se ha interesado por la situación de "casi 300 familias, cada vez menos, que abren cada mañana con la incertidumbre de no saber si en 2029, cuando venzan las concesiones, que a muchos de ellos les pillará en una edad muy avanzada, el Ayuntamiento les prorrogará esas licencias hasta su jubilación o tendrán que dejarlos".

El edil ha recordado que en Madrid se instalaron los primeros quioscos de prensa cuando acabó la Guerra Civil en 1939. "Llegaron a ser 1.500 y hoy solo quedan 260 asociados y bajando. O les ayudamos de manera urgente o en pocos años habrán desaparecido", ha advertido el edil de Vox.

Martínez Vidal ha planteado que ese apoyo municipal podría pasar por "adaptar la normativa de los quioscos a las necesidades actuales, ampliar la prórroga y modificar los artículos 18 y 19 de la ordenanza reguladora que lo impiden, además de la exención de la tasa de ocupación de vía pública a los 260 puestos de venta. Por 400 euros son 104.000 euros anuales, calderilla para el Ayuntamiento", ha descrito.

El edil ha defendido que "han dado lo mejor de sus vidas, los declararon servicio esencial y seguirán sirviéndolos como las farmacias y los supermercados durante la pandemia. Esperan la ayuda urgente de su Ayuntamiento que les permita sobrevivir".

"LOS QUIOSCOS HACEN BARRIO"

Hidalgo ha explicado que se trata de un régimen jurídico sometido a las exigencias de la legislación patrimonial y de la concurrencia competitiva. La mayor parte de las concesiones adminstrativas de los quioscos concluyen en 2029, una fecha establecida en la normativa.

La delegada comparte que "los quioscos hacen barrio, son lugares de encuentro entre vecinos, forman parte de la identidad de Madrid".

"Nadie pone en duda la labor que desempeñan y han desempeñado las personas que llevan esos quioscos ni el valor que aportan a Madrid, pero lo cierto es que tampoco podemos negar que a fecha de hoy, y las familias lo conocen perfectamente, el modelo de negocio tradicional basado exclusivamente en la venta de prensa, presenta enormes dificultades de viabilidad económica, básicamente por el desarrollo tecnológico, y necesita ir acompañado de nuevos servicios o fórmulas que permitan buscar esa viabilidad", ha explicado Hidalgo.

Desde el área de Hacienda han detallado que la ciudad ha perdido un 60% de los quioscos en las últimas décadas, un fenómeno que recorre toda Europa. "La mera renovación de las concesiones no garantiza por sí sola la viabilidad, es decir, no estamos en el caso de Mercamadrid o de los mercados municipales, donde el negocio era viable económicamente", ha aclarado.

La Dirección General de Comercio, la Coordinación Territorial y la Dirección General de Espacio Público han diseñado un grupo de trabajo que permita saber "por dónde se tiene que ir". "Estamos trabajando desde todos los ámbitos municipales con la esperanza de encontrar la solución", se ha comprometido la delegada de Hacienda.