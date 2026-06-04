Ayuntamiento transforma la antigua Junta de Moncloa en sala de lectura y estudio en el corazón de Ciudad Universitaria

La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid transforma la antigua Junta de Moncloa-Aravaca en sala de lectura y estudio en pleno corazón de Ciudad Universitaria, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este órgano ha dado luz verde al proyecto de creación de una sala de estudio en la antigua Junta, en la calle Princesa 98, con una inversión de 1,7 millones de euros ejecutados por el área de Obras y Equipamientos. Los trabajos se extenderán hasta la primavera de 2027.

La intervención se centrará fundamentalmente en el ala derecha del edificio, desocupada y sin uso tras el traslado de las dependencias municipales de esa Junta Municipal. "Estará muy cercana a todas esas facultades universitarias, tendrá una demanda significativa y entendemos que es el mejor uso que le podíamos dar a ese espacio", ha destacado Sanz.