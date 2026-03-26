Ayuntamiento y Varma & Food Care firman un acuerdo para impulsar el talento emprendedor del sector de alimentación

Estrella Martin, directora general de Emprendimiento y representantes del Grupo Varma - GRUPO VARMA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y Varma & Food Care, la división de Varma especializada en cuidado personal, alimentación y bebidas funcionales, han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar el ecosistema 'foodtech' de Madrid Food Innovation Hub, el vivero municipal dedicado al impulso del emprendimiento y la innovación en el sector alimentario.

El acuerdo permitirá conectar las startups vinculadas al centro con uno de los principales distribuidores del sector en España, "reforzando su estrategia de crecimiento y acceso a mercado", ha informado la compañía en un comunicado.

La comunicación del acuerdo se ha celebrado en el marco de una nueva edición de Gastroemprendedores Talks, el ciclo de encuentros organizado por el vivero que conecta a emprendedores y compañías con el ecosistema de innovación alimentaria de la ciudad para compartir buenas prácticas y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Varma ha destacado que esta alianza estratégica refuerza "el posicionamiento de Madrid como polo de innovación alimentaria y consolida la colaboración público-privada como motor de crecimiento para nuevas marcas y proyectos de innovación en el sector agroalimentario".

"Desde Madrid Food Innovation Hub y Madrid Emprende seguimos estableciendo alianzas estratégicas para hacer crecer el ecosistema madrileño y que las ideas de negocio reciban el apoyo que necesitan", ha señalado el delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento, Ángel Niño.

Así, ha puesto en valor que "la colaboración público privada va a conseguir que empresas en fases iniciales o de desarrollo tengan más facilidades en materia de distribución y profesionalización".

Por su parte, el director de Varma & Food Care, Miguel Ángel Sánchez, ha indicado que para la compañía, que se encuentra "en plena expansión", integrarse en el econsistema Madrid Food Innovation Hub supone consolidar su "apuesta por el futuro del sector".

"A través de nuestro programa de intraemprendimiento, nos consolidamos como una compañía vanguardista que escucha y apuesta por el talento emprendedor, ofreciendo a las startups nuestra experiencia y estructura para transformar ideas en proyectos reales de impacto", ha subrayado.

CLAVES DEL ACUERDO

En el ámbito de programas de emprendimiento, el acuerdo contempla la identificación y presentación de startups del ecosistema MFIH que puedan resultar estratégicas para Varma Food & Care como posible distribuidor, facilitando la conexión directa entre las empresas del vivero y la compañía para explorar oportunidades de colaboración.

Asimismo, Varma Food & Care participará en programas de formación específicos orientados a impulsar el crecimiento sostenible y la profesionalización de los proyectos, compartiendo su conocimiento en áreas clave como desarrollo de marca, acceso a canal y estrategia comercial.

Las startups podrán presentar sus productos para su posible incorporación al canal de distribución de Varma Food & Care, conforme a los requisitos y procesos específicos definidos para cada categoría. El acuerdo también prevé el lanzamiento de retos dirigidos a la comunidad emprendedora del Hub, con especial foco en generar impacto real en el distrito de Villaverde.