El Ayuntamiento ya ha remitido a Delegación el expediente policial tras la 'performance' de Rosalía en Callao

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ya ha remitido a Delegación de Gobierno el expediente firmado por la Policía Municipal tras la 'performance' de la cantante Rosalía en Callao el pasado 20 de octubre, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la misma plaza.

El edil ha trasladado a la prensa que la Policía Municipal ha estado verificando si lo ocurrido puede dar origen a una sanción, expediente que ha sido remitido a Delegación, que es quien autoriza las concentraciones después de ser comunicadas.

Rosalía protagonizó una 'performance' en la Plaza de Callao para presentar su último trabajo, 'Lux', que se publicará el 7 de noviembre después de tres años desde que saliera 'Motomami'.